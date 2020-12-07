Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı - Son Dakika

Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı

07.12.2020 11:05
Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde 'Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı' başladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde 'Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı' başladı. Tarımsal eğitimin pandemi döneminde de devam etmesi amacıyla hayata geçirilen online programın ilkini safran ve ekinezya eğitimleri oluşturdu. 500 kişinin zoomdan bağlandığı derse, youtube üzerinden de katılımcılarla toplam 1800 kişi katılım gösterdi.

İlk derse katılan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımsal üretimin kalitesini artırmak için bilimsel eğitime ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çandır, pandemi döneminde tarımsal eğitimin aksamaması için Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle programı hayata geçirdiklerini söylerken, eğitim programları ile tarımı bilimsel temellere oturtmayı hedeflediklerini anlattı. Gelen talepler doğrultusunda düzenlenen eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Çandır, katılımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Çandır, "Hepimiz sağlıkla kalalım, tarımda kalalım" dedi.

"Krizi fırsata çevirdik"

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya Ticaret Borsası ile projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz pandemi döneminde yaşanan krizi, eğitimlerle fırsata çevirdik" dedi. Müdürlük olarak pandemi öncesinde eğitim programlarını köylerde ve sahada yaptıklarını anımsatan Karaca, "Ancak internetten düzenlediğimiz eğitim programlarına ilgi ve katılım çok yoğun. İnsanlar hiçbir zorlama olmadan, severek ve isteyerek eğitimlere katılıyor. İlginin çok yoğun olması bizi çok mutlu ediyor. Eğitim alanlar online sınava tabi tutuldu, başarı durumlarına göre katılım belgesi takdim edilecek" dedi. Karaca, özel ders kalitesinde kitlesel eğitim olarak kurgulanan dersin pandemi döneminde ülkemizde ve dünyada en geniş katılımlı tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği eğitimi olduğuna dikkat çekti.

"Safranın kilogram fiyatı 20-80 bin TL arası"

Protokol çerçevesinde ilk eğitim tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda verildi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Güney, katılımcılara birinci derste safran ve ikinci derste ise ekinezya yetiştiriciliğini anlattı. Güney, safranın yapısından, yetiştiriciliğine, ticaretinden kullanıldığı alanlara kadar pek çok konuda katılımcılara bilgi verirken, safranın ülkemizin en önemli bitki varlıklarından biri olduğunu söyledi. 4 bin 500 yıldır baharat olarak kullanılan safranın kozmetikten boyaya, yemekten ilaç endüstrisine kadar pek çok alanda değerlendirildiğini belirten Güney, yetiştirildiği bölge ve kalitesine göre safranın kilogram fiyatının 20 bin ile 80 bin TL arasında değiştiğine dikkat çekti.

İkinci dersi ekinezya ile ilgili veren Dr. Kerim Güney, bitkinin dikiminden yetiştirilmesine, ticaretinden sağlığa etkisine kadar birçok konu hakkında bilgi verdi. Kızılderililerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullandığı ekinezyaya son dönemde ilginin arttığını belirten Güney, bitkinin üretiminin kırsalda yaşayan insanlar için gelir kaynağı olabileceğini söyledi. Güney, derse katılanların sorularını da yanıtladı.

ATB ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün eğitim programları tıbbi nane, İzmir kekiği, kompost yapımı ve biyogaz gibi konularla devam edecek. - ANTALYA

Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı
Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı
Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı
Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı

Ekinezya, Ticaret, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi günlerinde tarım dersleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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