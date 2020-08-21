Pandemi günlerine festival morali - Son Dakika

Pandemi sebebiyle, kültür ve sanat etkinliklerine uzak kalan ilçe halkı için Maltepe Belediyesi tarafından sokak festivali düzenleniyor.

Maltepe'nin 18 mahallesine, kültür ve sanat etkinliklerini ulaştırmak ve pandemiden dolayı sosyal etkinliklerini askıya alan Maltepelilere moral sağlamak amacıyla festival düzenleyen Maltepe Belediyesi, korona tedbirlerini unutmadı. Alınan tedbirler kapsamında; gösteriler halkın toplanamayacağı şekilde planlandı. Buna göre; etkinlikler boyunca gerekli duyurular yapılacak, zabıta ekibi güvenlik desteği; hastane ekibi sağlık desteği sağlayacak. Gösteriler, insanların sosyal mesafe kurallarını ihlal edemeyeceği şekilde planlandı. Toplanmayı engelleyecek, hareketli gösterilerin seçildiği etkinliklerde maske ve dezenfekte kullanımı zorunlu tutulurken, sosyal mesafenin bozulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

22 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve altı gün sürecek festivale her gün üç farklı mahalle ev sahipliği yapacak. İlk gün Altıntepe, Aydınevler ve Fındıklı mahallelerini renklendirecek festivalde, Halk Dansları Grubu, Gypsy Trio Grubu, Klasik Müzik Grubu, Canlı Heykel Gösterisi ve Ritim Grubu gösterileri yer alıyor. Gösterilerini hareketli olarak karnaval havasında sunacak grupları insanlar, sokakta toplanmadan evlerinden, balkonlarından ya da yolda bulundukları yerden izleyebilecek. - İSTANBUL