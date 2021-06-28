Pandemi hafifledi... Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinin düğününü Çırağan'a alındı

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihi değişti! 26 Ağustos'ta, Sabancı Ailesi'nin Kanlıca'daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi!

650 KONUK DAVETLİ

Çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül'ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak. Geniş bir çevreleri olan Arzu- Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı'nın düğünün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor. 650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağına kuşkum yok.

Yazlık talebinde büyük artış

Pandemiyle birlikte Türkiye'de en çok prim yapan yerlerin başında Bodrum geliyor. Yazlık bölgelere olan talep patlamasından dolayı Metreküp İnşaat da rotasını Bodrum'a çevirmiş. Metreküp İnşaat Kurucu ortağı Taner Tekin'le karşılaştım önceki gün, Bodrum'da hala büyük bir talep fazlalığı olduğunu anlattı. "Yazlık evlere büyük bir ilgi var" diyen Tekin, bu nedenle Yalıkavak'a yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun...

8 ayda bitti!

Uğur Güven'in, Brezilyalı model Carla Arajuo ile aşkı 8 ayda bitti! Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan genç kadın, 8 aydır Uğur Güven'le Türkiye'yi dolaşmış ve bol bol paylaşım yapmıştı. Yaz başından beri Cunda'da, Güven'in evinde kalan çift, meğer bir süre önce yollarını ayırmış. Cemiyetin ünlü ismi, ayrılığın ardından Bodrum'a gitmiş, sonrasında da Cunda'daki evine geri dönmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Güven'in misafirleri vardı. Yakın dostları Zeynep Mutlu ve sevgilisi Tolga Vurgun, Cunda tatilleri sırasında Uğur Güven'le buluşarak, yemek yedi.

Tatil günlerinde bile çalışıyor

Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Yılmaz, tatilde bile çalışıyor! Thanx Mimarlık ile projeden projeye koşan Yılmaz, şu sıralar 'Deli Kasap' lakabıyla anılan Dario Cecchini'nin Bodrum'a açacağı restoranıyla meşgul.

Biraz soluklanmak ve dostlarıyla buluşmak için teknede çay daveti hazırlığı yaptığı sırada objektife takılan başarılı iş kadını, bir dakika bile telefonunu elinden bırakmadı! Bir yandan vereceği davetin hazırlıklarıyla uğraşan Yılmaz, bir yandan da telefonla konuşarak not almaya devam etti.