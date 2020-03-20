Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi... - Son Dakika

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Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi...
7 saat önce
Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.
Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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