Pandemi hastanesinde bir gün... - Son Dakika

Pandemi hastanesinde bir gün...

Pandemi hastanesinde bir gün... Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Dicle Üniversitesi Hastanesinde, sağlık çalışanları ile korona virüs tedavisi gören hastaların bir günü kaydedildi Ailelerinden uzakta hastaların iyileşmesi için gecelerini gündüzlerine katan sağlık...

Pandemi hastanesinde bir gün...

Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Dicle Üniversitesi Hastanesinde, sağlık çalışanları ile korona virüs tedavisi gören hastaların bir günü kaydedildi

Ailelerinden uzakta hastaların iyileşmesi için gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanları, evlatları ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşerek hasret gidermeye çalışıyor

Çoğu zaman korona virüs hastalarına ellerini tutarak moral desteği veren sağlık personellerinin özverili çalışmaları görenlerin takdirini topluyor

DİYARBAKIR - Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanları ile tedavi olan korona virüs hastalarının bir günü kayıt altına alındı. Zor şartlar altında ölüme meydan okuyarak görevlerini yapan sağlık çalışanları, evlatları ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşerek hasret gideriyor. Çoğu zaman korona virüs hastalarına ellerini tutarak moral desteği veren sağlık personellerinin özverili çalışmaları görenlerin takdirini topluyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla Türkiye, 11 Marttan beri mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere uymayan vatandaşlardan bazıları, birkaç gün içinde kendilerini yoğun bakım odasında buluyor. Yoğun bakım ünitelerinde hayatta kalma mücadelesi içine giren vatandaşlar, sağlık çalışanlarının verdiği hizmetle yaşama tutunuyor. 7 gün 24 saat çalışarak pandemi sürecini en hızlı şekilde hafif hasarla atlatılması için ailelerinden uzakta çalışmalarına devam eden sağlıkçılar, aileleriyle cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşebiliyor. Pandemi hastanesi olan Diyarbakır Dicle Üniversitesinde de sağlık çalışanları, korona virüs hastaları için gecelerini gündüzlerine katarak çalışmalarını sürdürüyor. Hastalar sağlık çalışanlarının bakımı haricinde moral ve motivasyona da ihtiyaç duyuyor.

Sağlık çalışanları ve hastaların bir günü kaydedildi

Pandemi hastanesinde bulunan korona virüs hastaları ile sağlık çalışanlarının geçirdiği bir günlük süre, kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde sağlık çalışanlarının mücadelesi ve hastaların durumları gösterildi. Görüntülerde koruyucu ekipmanlarını giyen sağlık personelleri, test olmaya gelen vatandaşlardan aparat aracılığıyla örnek aldığı görülüyor. Uzun süre ekipmanları ile kalan sağlık çalışanlarının maskelerini çıkardıklarında yüzlerinde izlerin kaldığı görülüyor. Yoğun bakımda tedavi olan vatandaşlara ellerini tutarak motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışan sağlık personelleri özverili tavırları ile takdir topluyor.

Pandemi hastanesinde ağır vakalar ile birlikte yaşam mücadelesi verdiklerini belirten sağlık çalışanları, ailelerinden uzak kalmalarının kendileri için zor olduğunu söyledi. Kendi hayatlarını da ortaya koyarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden sağlıkçılar, bazı vatandaşların kendi hayatlarını hiçe saydığını çoğunun da yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Mermutluoğlu, korona virüs hastalarının diğer hastalardan çok daha farklı olduğunu kaydederek psikolojik desteğe de ihtiyaç olduğunu söyledi. Dr. Mermutluoğlu, "11 Marttan bu yana ki süreçte korona virüs hastalarının diğer hastalardan çok daha farklı olduklarını gördüm. Bu hastalar destek tedavisinin yanı sıra aynı zamanda psikolojik olarak da desteğe ihtiyacı olan hastalar. Hastalarımızla her gün sadece laboratuvar sonuçlarını değerlendirmiyoruz, aynı zamanda bu sürecin nasıl gideceğini, süreceğini ve moral motivasyon anlamında da konuşmalarımız oluyor. Hastanın bu desteğe çok ihtiyacı var, farklı bir süreçteyiz, bu çorbada tuzumuz olduğu için çok mutluyum, inşallah bu dönemi en iyi, hasarsız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz" dedi.

"Kendi ailelerinin vermediği desteği sağlık çalışanları veriyor"

Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Mahir Kuyumcu, korona virüs sürecinde hastaların kendi ailesinden destek alamadığını, bu süreçte sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını kaydederek boşalan yatakların hemen dolduğunu söyledi. Vatandaşların tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kuyumcu, "10+10 olmak üzere toplam 20 yatağımız mevcut, son dönemlerde yataklarımız ful, boşalan yataklar hemen doluyor. Vaka sayılarımız çok artmış durumda, şuanda mevcut durumda sabah 8'de mesailerimiz başlamakta ama akşam 5'te mesaimiz bitmiyor, 7 gün 24 saat çalışmaktayız. Yoğun bakım demek özünde bir bakım demek, önemli bir kısmı yardım sağlık personellerimiz, hemşire ve hasta destekte çalışan arkadaşlarımızın büyük bir özverisiyle bu hizmet verilmekte. Bu süreçte herkesin kaçtığı, uzak durduğu, kendi aile yakınlarından bile korona virüs tanısı alan hastalarımız kendi desteğini alamadığı bir dönemde bir sağlık çalışanı olarak görevimiz olarak yerine getirmekteyiz" diye konuştu.

Pandemi hastanesinde bir gün...
Pandemi hastanesinde bir gün...
Pandemi hastanesinde bir gün...
Pandemi hastanesinde bir gün...

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi hastanesinde bir gün... - Son Dakika

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