Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu kapıdan alınıyor - Son Dakika
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Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu kapıdan alınıyor

6 saat önce

Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu kapıdan alınıyorANTALYA'da pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gelen Covid-19 şüphelisinin geçeceği tüm aşamalar Demirören Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu kapıdan alınıyor, System.String[]

Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu kapıdan alınıyor

ANTALYA'da pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gelen Covid-19 şüphelisinin geçeceği tüm aşamalar Demirören Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Girişlerinden tetkiklerine kadar her şeyleri ayrı ve izole yapılan koronavirüslü hastalardan bir çoğu acil girişindeki termal kamera tarafından tespit edildi. Şüpheli hastanalar, Covid-19 triyaj girişi olarak hazırlanan ayrı bölümden alınıyor.

Koronavirüsle mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Bu hastanelerde 860'ı erişkin, toplamda 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunuyor. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında. Kamuya ait pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi özellikle Kepez ilçesinde olası koronavirüs şüphelisi vatandaşlara hizmet vermek amacıyla hastanede bir dizi teknik ve fiziki koşullarda değişikliğe gitti. Hastaneye gelen koronavirüs şüphelisinin diğer hastalarla aynı kapıdan girişini önlemek amacıyla acil kapısı girişine 'Covid-19 triyaj girişi' açıldı. Demirören Haber Ajansı ekibi de hastaneye gelecek bir koronavirüs şüphelisinin izlemesi gereken yolu ve tüm aşamaları yerinde görüntüledi.

ŞÜPHELİLER İÇİN ÖZEL EKİP

Hastane çevresinde çeşitli pankartlar asılarak koronavirüs şüphesiyle gelen ve bunun bilincinde olan hastaları Covid-19 triyaj girişine yönlendirmek amaçlandı. Buraya gelen hasta, 24 saat görev yapan sağlık personeli tarafından hemen ateşi ve nabzı ölçülerek ilk teşhis konuluyor. Eğer ateşi 38'in üzerindeyse ve diğer bulgular da koronavirüs şüphesini destekliyorsa hasta, hastane içerisinden değil bir görevli nezaretinde hastanenin dışından kimseye temas ettirilmeden 'Covid-19' kapısına getiriliyor. Evinden ambulansla alınıp koronavirüs şüphesi taşıyanlar da yine bu kapıdan giriş yapıyor. Bu kapıdan girdikten sonra önceden enjeksiyon odası olarak kullanılan alan tamamen koronavirüs hastaları için ayrılarak burada bazı tetkikler yapılıyor. Buradaki tüm sağlık çalışanları özel tulum, maske, siperlik ve eldiven kullanmak zorunda.

30 DAKİKA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tetkiklerin ardından hasta akciğer filminin çekilmesi için röntgen alanına götürülüyor. Hastanenin zemin katında bulunan alan tamamen bu hastalar için ayrılmış durumda. Olası kontrolsüz geçişlerin önüne geçmek içinde hastane koridorları emniyet şeridi ve masa sandalyelerle kapatılarak güvence altına alınmış. Hastanın akciğer röntgeni çekildikten sonra ikinci hasta hemen içeri alınmıyor. Detaylı olarak röntgen cihazı dezenfekte edilip 30 dakika bekletildikten sonra ikinci hastaya işlem yapılıyor. Bu aşamadan sonra şüphelinin Covid-19 tanısı pozitif olarak kesinlik kazanırsa hasta için ayrılan özel asansörle tedavisinin devam edeceği hastanenin 7'nci katına çıkarılıp servise alınıyor. Hasta iyileştikten sonra da yine kimseyle temas ettirilmeden hastane içinde dolaştırılmadan kompleks dışına çıkarılıyor. Böylece hastanın taburcu edildikten sonraki süreçte yeniden virüs kapması ya da başka bir virüse maruz kalmasının önüne geçilmiş oluyor.

TERMAL KAMERADAN KAÇIŞ YOK

Koronavirüslü olduğunun farkında olmayan hasta, hastaneye gelip acil girişinden geçip hastane içine girmek istedi. Bu aşama ise kapı girişinde bekleyen ve istisnasız herkesin ateşini ölçen termal kamera devreye giriyor. Termal kamerada ateşi 38'in üzerinde olan tüm şüpheli vakalar hemen hastane dışından triyaj çadırına yönlendirilip işlemlere buradan başlanıyor.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, hastanenin 3 yıllık bir kompleks olduğunu ve tüm fiziki imkanların her türlü ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Covid-19 şüphelisi hastaları diğer hastalar bir tarafa başka bir Covid-19 şüphelisiyle dahi yan yana getirmediklerini kaydeden Dr. Gürkan, "Hasta Covid-19 şüphelisi ve bilmeyerek acilden geçmek isterse hemen termal kamerayla tespit edip triyaj kapısına yönlendiriyoruz. Bu yöntemle çokça Covid-19 vakasını tespit ettik. Bu hastalar kesinlikle hastane içerisinde dolaştırılmıyor girişleri ve çıkışları ayrı, tedavileri ayrı şekilde yapılıyor" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:48 Kaynak: DHA

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