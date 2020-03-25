Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu - Son Dakika

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu

6 saat önce

Eskişehir'de, COVID-19 Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında toplandı.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu, System.String[]

Eskişehir'de, COVID-19 Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yunus Emre Toplantı Salonu'ndaki oturum, sosyal mesafe ve tedbir kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından virüsün salgın olarak açıkladığını hatırlatan Vali Çakacak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce ilgili olan tüm tarafların katkılarıyla 2019 yılı aralık ayında Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı'na istinaden Pandemik İnfluenza Eskişehir İl Hazırlık ve Faaliyet Planı'nın hazırlandığını belirtti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 4 Mart'ta görüldüğünü hatırlatan Çakacak, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemlerinin aksatılmadan uygulanması, hastane ziyaretleri, taziye ziyaretleri gibi faaliyetlerin durdurulması, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza ilişkin tedbir ve fahiş fiyatların engellenmesine yönelik uygulamalar yapılıyor. Asker uğurlama faaliyetleri ile berber, güzellik salonu merkezi, kuaför gibi işletmelerin faaliyetleri durduruldu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri yasaklandı. İçkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet vermesi, oturma alanlarını kaldırmaları ve bu alanlara müşteri kabul etmemeleri kararlaştırıldı. 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza konutta maaş teslimi uygulamasının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza da uygulanması kararı alındı. İlimizde marketlerin en erken 09.00, en geç 21.00 saatleri arasında hizmet vermesi ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda kapasitenin yüzde 50 oranında kullanılması hususları düzenlendi."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]