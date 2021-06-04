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Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var - Son Dakika

Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var

04.06.2021 11:02
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs pandemisi ile birlikte kapalı alanlardan AVM'lerden açık ve tarihi çarşıya kaçış olduğunu belirterek, "Hanlar Bölgesi projesine özel önem veriyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs pandemisi ile birlikte kapalı alanlardan AVM'lerden açık ve tarihi çarşıya kaçış olduğunu belirterek, "Hanlar Bölgesi projesine özel önem veriyoruz. Biz şehrin değerlerini dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek istiyoruz. 2021 yılı Hanlar Bölgesi ve İpek yılı' temasının Bursa'da yaşayan herkesin sahiplenmesi gereken çok özel bir konu olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Aktaş, tarihi dönüşüm kapsamında Zafer Plaza'nın bir bölümünü oluşturan Boyner Mağazası'nın da yıkılacağını açıkladı.

Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plana çıkarılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucu 2021 yılının 'Hanlar Bölgesi ve İpek yılı' olması Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmişti. İki kültür mirasının genç kuşaklara aktarılması, yaşatılması, yerli ve yabancı turistin de ilgisinin çekilmesi amacıyla belirlenen temanın istişare toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra toplantıya, Genel Sekreter Ulaş Akhan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ilçe belediyeleri ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları yöneticileri, meclis üyeleri, belediye bürokratları katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen çalışmalarla ilgili sunumun gösterimiyle başlayan toplantıda, katılımcılar Hanlar Bölgesi ve ipek konularındaki görüşlerini ve projelerini dile getirdi. Dijital çağa ayak uydurulması, ahilik kültürünün yaşatılması, tarihi mirasın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması gibi konuların ön plana çıktığı toplantıda, Bursa'da üretilecek olan ilk yerli otomobil TOGG'da bir materyalin de Bursa ipeğinden üretilerek dünyaya sunulması ele alındı.

"Bursalıların kazanacağı alan ortaya çıkacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021 yılının 'Hanlar Bölgesi ve İpek yılı' ilan edilmesinin ardından yapılan istişare toplantısını önemsediklerini söyledi. "Bir siyasi partinin veya seçimle göreve gelmiş belediye başkanının hedefleri ötesinde Bursalılar olarak hepimizin sahiplenmesi gereken çok özel bir konu" olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa özelinde Hanlar bölgesinin ve çarşının çok özel olduğunu ve buna göre yol haritası belirlendiğini ifade etti. Çok kıymetli olan bölgede yürütülen çalışmalar olduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Ana düşüncemizin ötesinde mülahazalar oluyor. Hangi binaların yıkılıp, hangilerinin kalacağı konuşuluyor. Bir kez daha söylüyorum. Boyner binası da yıkılacak. Kalması söz konusu değil. Başından beri her ortamda ifade ediyorum. Proje yarışmasıyla yola çıktık. Farklı akademik odalarla istişareler yapıyoruz. Bursalıların kazanacağı bir alanın ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu alan çok kıymetli ve değerli. Zaman içerisinde etrafı örülmüş. Bu örülmenin kaldırılması, yeni düzenlemeler yapılması gerekir" dedi.

"Kapalı alanlardan çarşılara kaçış"

Hanlar Bölgesi'nin içerisinde de yapılacak çok iş olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, şehrin bu konuda çok fırın ekmek yemesi gerektiğini dile getirdi. İkram edilen çaydan yemeğine ve diğer organizasyonlarına kadar yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Çok uzun soluklu bir yol haritası oluşturuluyor. Madem bu alan UNESCO Dünya Mirası Listesinde bütün insanlık tarafından bilinsin istiyoruz. Hangi dilden, dinden, ırktan olursa olsun herkese hitap eden bir şeyler var. Bölgedeki güzel gelişmeler şehrin ekonomisine, turizm değerlerine, çekiciliğine yansıyacaktır. Devasa markaların yarıştığı günümüzde, Hanlar Bölgesi'nde ahilik kültürünün devam etmesini önemsiyoruz. Pandemi süreciyle aslında geriye dönüş de başladı. İnsanlar artık kapalı alanlardan çarşılara kaçıyor, daha cazip hale geliyor. İnsanlar açık havada vakit geçirmek istiyor. Bursa'da da bunun altyapısı var. Bu süreç fırsata dönüştürülebilir" diye konuştu.

"Bu şehre hepimizin borcu var"

Bursa'daki tüm kesimlerin fikirlerini önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, hem tarihsel süreci ayağa kaldırmayı hem de Bursa'nın mihengi noktası olan bölgesi ile ipek gibi önemli değeri dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Amaçlarının baki kalan şu kubbede hoş sada bırakmak olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa'nın bu çalışmaya şiddetle ihtiyacı var. Şehir olarak hızlı büyüdük, hızlı sanayileştik. Ama tarihin önemli izlerini bünyemizde barındırıyoruz. Değerleri ortaya çıkarmak, geliştirmek, insanlıkla buluşturmak bizlerin asli görevidir. Gelişmeler ekonomiye, esnafa da değer katacaktır. Şehrin seçilmiş belediye başkanı olarak bireyler için değil Bursa için çalışmaları yapıyorum. Bu noktada derdi olan herkesle konuşabiliriz. Bir caddemiz daha güzelleşsin, şehirde yaşayan insanlar daha fazla mutlu olsun istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var. Herkesin yapabileceği çalışmalar vardır. Toplantıya katılarak görüşlerini dile getiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Boyner, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var - Son Dakika Ekonomi


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