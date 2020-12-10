Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı - Son Dakika

Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı

10.12.2020 10:50

Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı Elazığ'da korona virüs (Covid-19) ve kış mevsimiyle birlikte balık tüketimi normalin üzerinde artış gösterdi.

Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs (Covid-19) ve kış mevsimiyle birlikte balık tüketimi normalin üzerinde artış gösterdi. Vatandaşlar yoğun olarak balık almaya gelirken, bazı balıkçılar da gelen talep üzerine balık tava yapıp evlere göndermeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 pandemisi nedeniyle protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığa yoğun ilgi oluştu. Özellikle bağışıklığı güçlendirmesi ile kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olan balığa, bu sezon Covid-19 salgınının da etkisiyle talep eskiye oranla ciddi anlamda arttı. Geçen seneye göre 5 ile 15 lira arasında fiyat artışına rağmen yoğun talep karşısında bazı balıkçılar, tezgahlarını genişleterek balık tava servisi yapmaya başladı. Özellikle 3 tarafı sularla çevrili Elazığ'da alabalık, Sazan, turna gibi göl balıklarının yanı sıra Karadeniz bölgesinden günü birlik getirilen hamsi, palamut, levrek ve Çipura gibi balıklar en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Her bütçeye göre balık bulunan tezgahlar da fiyatlar 10 lira ile 65 TL arasında değişiyor.

"Fiyatların artmasına rağmen vatandaşın yoğun ilgisi var"

Artan talep üzerine balık tava yaptıklarını belirten çarşı balıkçı esnaflarından Ramazan Erdoğan, "Balık sezonumuz açılmış durumda ve şu an yoğun bir talep var. Özellikle korona virüsten ötürü talep çok. Biz de korona virüse karşı omega 3 diyoruz. Doğal balıklarımız var ve geçen seneye göre fiyatlar biraz yüksek, diyebiliriz. Biz yine de elimizden geldiği kadar balığı uyguna satmaya çalışıyoruz. Fiyatların artmasına rağmen vatandaşın yoğun ilgisi var. Vatandaşın, omega 3, b 12 vitamin ve fosfor için talep var. Hatta yoğun talep üzerine balık tava da yapıyoruz. Bu hizmeti de vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.

"Virüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyor, biz de bu talebi gördük ve karşıladık"

İlginin daha da artacağını dile getiren balık tava ustası İlhan Ayvalı ise " Aileler, kış mevsimi gelince ve malum koronavirüs hastalığından dolayı balık işini evlerinde tercih etmeye başladılar. Biz de bu boşluğu gidermek, talebi karşılamak için balığı burada pişirip eve göndermeye başladık. Şu an ilgi var ve artacak gibi de duruyor. Virüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyor, biz de bu talebi gördük ve karşıladık" diye konuştu.

Balık satın alan müşterilerden İsmet Demirpolat da "Balık almaya geldim, balıklar da çok güzel. Kış mevsimi geldiği için balık yemek lazım, şifa deposu. Omega 3 vitamini var, Koronavirüs hastalığına iyi geliyor. Ben de hamsi aldım ve vatandaşların da ilgisi var" şeklinde konuştu.

Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı
Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı

Koronavirüs, omega 3, Elazığ, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi ile birlikte talepler değişti, balıklar pişirilerek evlere servis edilmeye başlandı - Son Dakika


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