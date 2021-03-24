Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta "HES" kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta "HES" kodu uygulaması başladı

24.03.2021 21:21

Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta "HES" kodu uygulaması başladı Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Covid-19 halen etkisi, bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor" "Rahatlık var diye düşünerek kontrollü sosyal hayatı elden bırakmamak gerekiyor" "Vatandaşlarımızın yoğun...

Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta "HES" kodu uygulaması başladı

Elazığ Valisi Erkaya Yırık:

"Covid-19 halen etkisi, bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor"

"Rahatlık var diye düşünerek kontrollü sosyal hayatı elden bırakmamak gerekiyor"

"Vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda HES kodu uygulaması yaparak bu geniş alanlara almaya düşündük"

ELAZIĞ -Elazığ'da son 3 haftada vaka sayısının günlük 15'lerden 100'lere kadar yükselmesi nedeniyle korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Elazığ'ın yoğun cadde ve meydanlarında bugünden itibaren "HES" kodu uygulaması başladı. Vatandaşları uyaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık da tedbir amaçlı yoğun alanlarda HES kodu uygulaması kararı aldıklarını belirterek, rahatlık var diye kontrollü sosyal hayatın elden bırakılmamasını istedi.

Ülke genelinde Mart başında yeni normalleşme sürecine geçilirken sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Elazığ'da 3 hafta içerisinde kent genelinde vaka sayıları artarak turuncu rengin sayılarına ulaştı. Bunun üzerine Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezinde cadde ile bağlantılı sokaklarında HES kodu kontrolünün yapılması kararlaştırıldı. Karar ile birlikte caddelerin girişlerine polis barikatları kuruldu ve güvenlik güçleri tarafından vatandaşların HES kodları sorgulanarak kent merkezindeki ana caddelere alınmaya başlandı. Şehirdeki son durum ve alınan kararla ilgili Vali Erkaya Yırık, İHA muhabirine açıklamada bulundu.

"15'lerde olan vaka sayımız bugün itibariyle 100'e kadar çıktı"

Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu haritada ilk önce sarı renkte olduklarını anımsatan Vali Erkaya Yırık, "O süreçten illerin durumuna ilişkin olarak bir kısım kısıtlamalar kaldırıldı. İlimizde hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı. Bununla birlikte bir rahatlıkta sağlandı. Özellikle yeme içme, kafe, restoran, kafeterya gibi yerlerin açılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın doğal olarak kapalı olduğu günlerden de hareketle bir yoğunluk oluştu. Bunun etkisiyle vatandaşlarımızın çoğunlukla hafta sonu kısıtlamasından kaynaklanan rahatlığıyla 15'lerde olan vaka sayımız bugün itibariyle 100'e kadar çıktı. Biz bunun böyle olmasını arzu etmiyorduk. Ama maalesef geldiğimiz noktada vaka sayılarının bu bahsettiğimiz fazlalıktan mütevelli, sayının çoğaldığına şahit olduk. Covid-19 halen etkisi, bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor. Rahatlık var diye düşünerek kontrollü sosyal hayatı elden bırakmamak gerekiyor. Özellikle iş yerlerine, esnaflarımıza buradan büyük görevler düşüyor. Çünkü dinamik denetim modelinde iş yerlerinin bağlı oldukları odalar, meslek kuruluşları yine bu anlamda kendi iç denetimlerini sürekli aksaksız bir şekilde yapmaları gerekiyor. Vatandaşlarımıza bu süreçten sonra kontrollü sosyal hayata biraz daha fazla itibar etmelerini, bir takım noktada dikkatlerini artırmalarını arzu ediyoruz" dedi.

"Maalesef eski günlere tekrar dönülebilir"

Temizlik, maske, mesafenin halen öneminin devam ettiğini vurgulayan Vali Yırık, "Vatandaşlarımız eğer bunlara dikkat ederse eski günlere sarı, mavi ve ondan sonra beyaz tabloya geçmiş olacağız. Bu süreçte azar azar başladı ve çoğaldı. Çoğalmayla birlikte esnafların iş yerlerinin vatandaşların toplu bulunduğu alanların, taziyeden tutun düğüne kadar azaltıldığını, iptal edildiğini ve iş yerlerinin kapandığını biliyoruz. Vatandaşımız bu konuda büyük sıkıntı çekti. Eğer bu kısmi rahatlığı artık bitti diye düşünerek devam ettirirsek, maalesef eski günlere tekrar dönülebilir. Ama bunu ümit etmiyoruz. Vatandaşımızın bu konunun önemimin farkında olarak tedbirlerini devam ettirmesi gerekiyor. Eğer bir işi gitmeden yapabiliyorsa gitmemesi, bir taziyede bulunmaması bir eksiklik yaratmıyorsa bulunmaması, ev ziyaretleri, toplu yerlerdeki gereksiz kalabalıkların oluşmaması için dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bunu yapabileceğini biliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun olduğu alanlara HES kodu uygulaması

Hep birlikte tedbirli olunmasıyla pandemiyi çok fazla kayıp olmadan atlatabileceklerini düşündüklerini dile getiren Yırık, "Sayının artmasıyla ve turuncu renge geçişimizle birlikte özellikle Gazi, Vali Fahri Bey Caddeleri, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Mahallesi gibi vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda HES kodu uygulaması yaparak bu geniş alanlara almaya düşünüyoruz. Bu da tedbir olarak aldığımız bir karardır. Bunun daha ötesini tabi ki ümit etmiyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha sütten ağzı yanmışken yoğurdu biraz üflemesi gerekiyor. Elazığ'ımız aziz milletimizi ve vatandaşımızın yaşadığı bir yer. İnşallah vatandaşımız bu güne kadar göstermiş olduğu duyarlılığı bundan sonrada gösterecektir" şeklinde konuştu.

Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta HES kodu uygulaması başladı
Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta HES kodu uygulaması başladı
Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta HES kodu uygulaması başladı
Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta HES kodu uygulaması başladı

Koronavirüs, HES kodu, Pandemi, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi ile mücadelede yeni tedbir sokakta 'HES' kodu uygulaması başladı - Son Dakika


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