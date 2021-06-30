Üye Girişi
Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023'te ilk 3'e sokabilir - Son Dakika

Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023'te ilk 3'e sokabilir

30.06.2021 12:51
Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023'te ilk 3'e sokabilir, System.String[]

Burhaniye'de, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan, pandemi sonrası dönemin Türk turizmi için büyük bir fırsat oluşturacağını ifade etti.

Burhaniye'de, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan, pandemi sonrası dönemin Türk turizmi için büyük bir fırsat oluşturacağını ifade etti. Ülke olarak sağlık alanında başarılı bir sınav verdiğimizi belirten Bezirgan, "Her şerde bir hayır vardır. Covid-19 ile mücadelede sağlık alanındaki başarımız, 2023 yılında bizi dünyada ilk 3 ülke arasına sokacak" iddiasında bulundu.

Uluslararası turist, hedef ülkelerin sağlık uygulamalarını yakından takip ediyor.

Doç.Dr. Muammer Bezirgan, "Pandemi süreci tüm dünyada insanları hijyen konusunda daha bilinçli hale getirdi. Artık potansiyel turistler ülke tercihinde o ülkenin pandemi sürecinin de yaşananları irdeliyor. Vaka sayıları, ölüm oranları, ülkede alınan tedbirler ve aşılama yakından takip ediliyor. Sağlık sisteminin pandemiye karşı verdiği sınav ülke imajını doğrudan etkiliyor. Sürecin başından bugüne kadar geçen süre ülke turizmlerinin dış pazarlardan alacağı turist sayısını doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin pandemiye karşı verdiği mücadele takdir topluyor. Ulusal sağlık sistemimizin güçlü altyapısı ve doktorlarımızın yetkinlikleri zaten pandemi öncesi dönemde de dünyada biliniyordu. Ancak pandemi bir anlamda ülkelerin sağlık sistemlerini sınava tabi tuttu. Bu sınavdan başarı ile çıktık. Gerek vaka sayıları, hastaneye yatışlar, vefat sayılarımız turizmde rekabet ettiğimiz Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelere nazaran çok iyi durumda. Bu konuda dünyada da iyi konumdayız. Bunu uluslararası turist de biliyor. Bu bize olumlu olarak geri dönecek" dedi.

Bezirgan, aşılama hızının artmasının ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Covid-19 pandemisine karşı en etkili silahımız aşı. Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre aşılama hızında dünyada ilk sıraya yerleştik. Turizm çalışanlarımızı çoktan aşıladık ve bunu dünyaya deklare ettik. Yakın zamanda ülkesel olarak bağışıklık oranında aşılama yapmış olacağız. Aşılama şu anda turistlerin en çok ilgilendiği konu. Ayrıca güvenli turizm sertifikamız dış basın tarafından ilgiyle takip ediliyor ve haberlere konu oluyor.

2023 yılında dünyanın en çok turist ağırlayan ilk 3 ülke arasına girmemiz zor değil.

Pandemi öncesi dönemde yani 2019 yılında yaklaşık 52.5 milyon turist ile Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya'nın ardından dünyanın altıncı turist ağırlayan ülkesi konumundaydık. 2020 yılındaki istatistikleri önemsemiyorum, çünkü bir anlam ifade etmiyor. 2021 toparlanma yılı olacak. 2022 ve 2023 yılları asıl önemli olan yıllar. Önümüzdeki 2 yıllık süreci iyi değerlendirirsek ilk beşe hatta ilk üçe bile girebiliriz. Çünkü önümüzde yer alan 5 ülkenin pandemi karnesi çok kötü. Ben özellikle Avrupa'daki rakiplerimiz Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin pandemi sonrasında kolay toparlanamayacağını düşünüyorum. Pandemi hassasiyeti yüksek turistler bu ülkelerin yerine güvenli turizm imajı net bir şekilde oluşturulmuş bir Türkiye'yi tercih edeceklerdir. Yine ilk onda yer alan İngiltere'nin mutasyonlu virüs İngiltere varyantı nedeniyle, Almanya'nın ise sıkı sınır tedbirleri sebebiyle turizmde toparlanmalarının uzun zaman alacağını düşünüyorum. Bu ülkelerden de bize yönelik talep kaymaları yaşanacaktır. Ayrıca sağlık turizmi alanında ülkemize yönelik büyük talep artışı bekliyorum. Bu turizm türü, rakiplerimizin hali hazırda iyi olmadığı bir alan" ifadelerini kullandı.

"Turist sağlığı önceliğimiz olmalı" diyen Bezirgan, "Ülkeler arasında seyahat yasakların kalkmasıyla birlikte temmuz ayıyla birlikte turizmde çok büyük bir hareket başlayacak. Ülke turizmimiz için 2021 yaz sezonu çok kritik öneme sahip. Eğer ülke olarak başta Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülke olarak vermiş olduğumuz mücadele sonucunda oluşturmuş olduğumuz güvenli ülke imajını, turizm operasyonları ile pekiştirebilirsek, 2023 yılında dünyanın ilk 3 turizm ülkesi arasına kolaylıkla gireriz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023'te ilk 3'e sokabilir

COVIRAN Bereket, Pandemi, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023'te ilk 3'e sokabilir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp 14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti 13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak 12:22 Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi 10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi

Son Dakika Haberleri
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:40
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi         
13:51
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 14:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023'te ilk 3'e sokabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement