Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti - Son Dakika

Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, toparlanma sürecine girdi. Pandemi ile başlayan yeni dönemde sektör de daha çok villa inşaatlarına yöneldi.

Pandemin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, eski ivmesini yakalamaya çalışıyor. Covid -19 sürecinde zor günler yaşayan sektör, özellikle villa projeleri ile yeniden toparlanmayı amaçlıyor. Korona virüs salgını ile başlayan yeni dönemde sosyal mesafenin önemi, sektörü de villa projelerine yöneltti. İnşaat firmaları tarafından yapılan villa projeleri, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Pandemi nedeniyle normal inşaatları bırakıp villalara yöneldiklerini söyleyen Harput Group Yönetim Kurulu Başkanı Arda İlaldı, "Babamdan öğrendiğim ilk laf 'çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın' oldu. Kendi inşaatlarımızda çok çalıştım. Çok eskiden beri fabrika binaları yaptık. Yapmaya da devam edeceğim. En büyük hayalim babam gibi başarılı bir disiplinli is insani olmak ve her noktada adımın güzel anılması" dedi. - İSTANBUL