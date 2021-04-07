Pandemi iş dünyasında yeni talepleri beraberinde getirdi - Son Dakika

Pandemi iş dünyasında yeni talepleri beraberinde getirdi

07.04.2021 12:03
Pandemi iş dünyasında yeni talepleri beraberinde getirdi, System.String[]

Mastercard ile Harvard Business Review tarafından gerçekleştirilen "Become Index" Analitik Hizmetler Araştırması'nın ikinci sayısı yayınlandı.

Mastercard ile Harvard Business Review tarafından gerçekleştirilen "Become Index" Analitik Hizmetler Araştırması'nın ikinci sayısı yayınlandı.

Mastercard açıklamasına göre, söz konusu araştırma, pandemi döneminde hayata geçen uzaktan çalışma modeline dair iç görüleri, yöntemleri, riskleri, gelişmiş güvenliği ve müşteri deneyimlerini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl dijital öncelikli çözümlere yönelik artan talep ve daha özelleştirilmiş deneyimler, şirketlerin inovasyona daha fazla önem vermesini sağladı. Pandemi döneminde hayata geçen uzaktan çalışma modelini inceleyen Become Index adı verilen araştırmanın ikinci sayısında, yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 53), çalıştıkları kuruluşların inovasyona yüksek öncelik verdiğini belirtti. Ankete katılan işletmelerin yarısına yakını (yüzde 42), inovasyon bütçelerini artırdığını söyledi. Böylece, şirketler, çalışanlarını ve müşterilerini güvende tutarken, onlarla bağlantı kurmanın yeni yolları üzerinde çalıştı.

5 kriterde mükemmel şirket

Become Index, ikinci sayısında, en yenilikçi şirketlerin özelliklerini belirlemek için dünya çapında çeşitli sektörlerden 1.800'den fazla iş lideri ve 10 binden fazla tüketiciyle bir anket çalışması yürüttü. Sonuçlara göre, mükemmelleşmek isteyen şirketler, günümüz risklerini ve tüketici taleplerini ele almak adına şu 5 temel alana odaklanmalı:

"Değer veren markalar: Araştırmalar, tüketicilerin yüzde 71'inin, müşterilerine ve çalışanlarına değer veren markalardan satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Uzaktan çalışmanın engelleri: Yöneticilerin üçte birinden fazlası (yüzde 38), uzaktan çalışmanın şirketlerin büyümesinde zorluk faktörü olduğunu belirtiyor. Sadece iş birliğine engel olmakla kalmıyor, çalışanları, inovasyonu destekleyen tesislerinden/ofislerinden ve ofis araç gereçlerinden uzak tutuyor.

İnovasyon yatırımları: Aşı üretimindeki başarılara rağmen, inovasyonun önündeki en temel zorluklar, dünyanın ekonomik durumundaki belirsizlik ve potansiyel gelir kayıpları. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 63) belirsiz ekonomiyi, neredeyse yarısı (yüzde 46) ise gelir kaybını, inovasyonun önündeki zorluk gösteriyor.

Güvenlik ve veri gizliliği: Şirketlerin önceliklerinde, üçüncü sırada yer alan 'güvenlik' tüketiciler için çok önemli. Ancak kuruluşların sadece yüzde 37'si, müşteri deneyimini iyileştirmede veri gizliliği ve siber güvenlik yatırımları planlıyor.

Kişiselleştirilmiş deneyimler: Tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 36), daha kaliteli bir hizmet deneyimi alabileceğine inanırsa daha fazla kişisel bilgi paylaşıyor."

"Birçok işletme beklentiyi karşılamakta yeterli değil ve daha çok çalışmaları gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miebach, "Bu rapor, insanların gerçek eylemleri talep ettiğini gösteriyor. Pandemi, dünyayı değiştirdi. Artık insanların sadece konuşmak konusunda sabrı daha az. Araştırma bulgularında gördüğümüz üzere birçok işletme beklentiyi karşılamakta yeterli değil ve bunun için daha çok çalışmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Harvard Business Review Analytic Services Genel Müdürü Alex Clemente ise, "Dünya, pandeminin gölgesinden çıkmaya devam ederken, inovasyonun hızı ve temposu yeni fırsatların yanı sıra birtakım zorlukları da beraberinde getirdi. Pek çok kuruluş hızlı, çevik olabileceklerini, onları bekleyen gelecek zorluklarda daha güçlü durabileceklerini kanıtladı. Ancak tüm işletmeler 'inovasyon' konusunu yeniden değerlendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mastercard, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pandemi iş dünyasında yeni talepleri beraberinde getirdi - Son Dakika Ekonomi


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