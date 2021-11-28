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'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU - Son Dakika

'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

28.11.2021 17:15

Kurumsal iletişim uzmanı ve fotoğrafçı Hilal Korucu'nun, pandemi sürecinde İstanbul'un sessiz sokaklarını ve yaşanılan unutulmaz süreçleri insanı merkeze alarak anlattığı 70 fotoğraf karesi Maltepe'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kurumsal iletişim uzmanı ve fotoğrafçı Hilal Korucu'nun, pandemi sürecinde İstanbul'un sessiz sokaklarını ve yaşanılan unutulmaz süreçleri insanı merkeze alarak anlattığı 70 fotoğraf karesi Maltepe'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kurumsal iletişim uzmanı, fotoğrafçı ve İBB'ye bağlı İSTON A.Ş'de basın müşaviri olarak görev yapan Hilal Korucu'nun pandemi sürecinde İstanbul'da yaşananları anlattığı siyah beyaz 70 fotoğraf karesi 'Pandemi İstanbul' adıyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda bugün ziyaretçilerini kabul etti.

Sergide, pandemi sürecinde sessizleşen İstanbul sokakları, bu süreçte önemli bir rol oynayan sağlık çalışanları ve pandeminin gölgesinde yaşanan günlük hayatın fotoğrafları yer aldı. Sergiye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Hilal Korucu, Sergi fikri aslında çok doğal bir süreçte gelişti. Bir gün çevre yolundan evime gidiyordum. O dönemde yasaklardan dolayı trafikte çok araç yoktu. Bir gün eve giderken, 'Acaba şehrin içinde neler oluyor.' dedim. Yönümü Beşiktaş, Karaköy'e çevirdim. Oradan karşıya geçtim. Üsküdar, Kadıköy'de biraz gezindim. Oradaki ıssızlığı sessizliği gördüm. 30 yıldır İstanbul'dayım, ilk kez böyle bir şey görüyordum. Beni çok etkiledi. O an elimdeki cep telefonumla birkaç kare çektim ama bu anların kayda alınması gerektiğini düşündüm. Sonra bu proje kafamda giderek gelişti, büyüdü. Bunu 'Pandemi İstanbul' projesi olarak geliştirmek istedim. Farklı alanlarda aylar süren çalışmalarım sonucunda da burada gördüğünüz sergi koleksiyonu ortaya çıktı dedi.

Konuşmasına devam eden Korucu, Beni en çok etkileyen fotoğraf kareleri, mezarlıkta gasilhanede olan fotoğraflardı. Orada ölümün gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Mezarlıkta dolaşırken henüz toprağı kurumamış merhumların vefatları. Issız ve kimsesiz ölümler, yani hiçbir zaman böyle değildi. En azından yakınlarımızı uğurlayabiliyorduk. Yoğun bakımda da çok etkilendim. Zaten bende yoğun bakımda da sağlıkçılar gibi tedbirlerimi alıp çekimlerimi yaptım. O süreçte, o maske ve elbiselerin içinde ne kadar zorlu bir süreci yönettiklerini anladım. Hakikaten sağlıkçılara çok şey borçluyuz diye konuştu.

30 yıla yakındır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Korucu, Artan bir trafik var ve yoğunluktan hep şikayet ederdim. Hep hayalim, trafiğin aktığı bir İstanbul'da yaşamaktı. Yasaklarla beraber yolların boşalmasıyla birlikte eve giderken boş yollarda bir an evet bunu hayal etmiştim ama böyle dramatik bir şekilde istememiştim dedim. Çok ilginç aslında bir şeyi isterken ne koşullarda istiyoruz, nasıl gerçekleşiyor. Yaşamın ironisi bu herhalde dedi.

'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Hilal Korucu, İstanbul, Maltepe, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'PANDEMİ İSTANBUL' FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU - Son Dakika
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