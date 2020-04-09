Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi Takip Projesi uygulamaya başlandı.

Covid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen Pandemi Takip Projesi uygulamaya başlandı. Pozitif vak'aların, yakınlarının ve toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edildiği proje kapsamında kurala uymayan vatandaşlara mesajlar iletilmeye başlandığı öğrenildi.

(Neşra Durmaz/İHA)