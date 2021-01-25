Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi - Son Dakika

Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi

25.01.2021 11:22

- Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi Pandemi döneminde oluşan negatif havayı kırmak için oluşturulan 'Pozitif' karma seramik sergisi online olarak devam ediyor.

- Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi

İSTANBUL - Pandemi döneminde oluşan negatif havayı kırmak için oluşturulan 'Pozitif' karma seramik sergisi online olarak devam ediyor. Sıklıkla sorulan 'Neden pozitif ismini kullandınız ?' sorusuna cevap veren Seramik Sanatçısı Duygu Bağlan, "Sergimize 'Pozitif' ismini verme amacımız test sonuçlarındaki pozitiflikten yola çıkarak bu kötü havayı kırmak adına pozitif ismini kullandık" dedi.

İstanbul'un, Beyoğlu ilçesinde Seramik Sanatçısı Duygu Bağlan'ın öncülüğünde oluşturulan Pozitif Karma Seramik Sergisi online olarak devam ediyor. 7 sanatçının eserine yer verilen sergide farklı tarzlarda tekniklerin kullanıldığı 35 eser yer alıyor. 18 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan sergiye hem online olarak hem de beğenilen eserler için randevu alınarak yerinde ziyaret etme fırsatı olunacak.

"Sergimiz tam zamana uygun pozitif isimli sergi"

Zamanın getirmiş olduğu pandemiden dolayı sergilerin online olarak devam ettiğini belirten Duygu Bağlan, "Zamanın gerektirdiği şartlardan dolayı mecburen online sergilerle devam ediyoruz. Sergimiz tam zamana uygun pozitif isimli bir sergi. 7 sanatçımızın 35 tane eseri burada bulunmakta ve hepsi seramikten oluşmakta. 2013 yılında kurulan genç bir üniversite olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim görevlilerinin sergisi. Eserlerin burada yer alma sebebi seramik diğer eserler gibi fotoğraftan yada online olarak hissedilemeyen bir sanattır. İstedik ki biz online olarak sergimizi sergileyelim ama görmek isteyen ilgilenen izleyicilerimize gelip randevulu olarak burada eserleri görebilsinler" dedi.

"Test sonuçlarındaki pozitiflikten yola çıkarak sergimize pozitif ismini verdik"

Pandemiden dolayı oluşan negatif havayı kırmak adına pozitif isimli seramik sergisi açtıklarını belirten Bağlan, " Seramiğin malzemesinden dolayı pozitif insanlarız yada öyle olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında diğer pozitife de çok temkinli yaklaştığımız için her türlü pozitifi kullanıp böyle bir sergi oluşturduk. En büyük korkumuz olan pozitiften yani test sonuçlarındaki pozitiflikten yola çıkarak bu ismi koyduk ama şu da bir gerçek toprakla uğraşan seramik ile uğraşan kimse negatif olamaz" ifadelerini kullandı.

"7 sanatçının farklı tekniklerle yaptığı 35 seramik eseri sergimizde yer almakta"

7 sanatçının farklı tekniklere sahip olduğunu belirten ve bu farklı tekniklerle yapılan 35 eserin sergide yer aldığına değinen Bağlan, "7 sanatçımızın 35 eseri var bu yedi sanatçıda birbirinden farklı tarzda toprağımızı kullanarak ürünler ürettiler. Atık seramik malzemelerinden üretilen seramik eserler sıfırdan üretilen eserler ayrıca cam ile birlikte üretilmiş veya transfer baskı dediğimiz yönteminde kullanıldığı ürünler yer alıyor. Ayrıca 3 boyutlu yazıcılarla son dönemde hayatımıza girmiş olan seramik eserlerinin üretiminin de örneklerinin yer aldığı bir sergi" şeklinde konuştu.

Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi
Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi
Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi
Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi

İstanbul, Seramik, Beyoğlu, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Pandemi kaynaklı negatif havaya karşı 'pozitif' sergi - Son Dakika


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