Pandemi kırtasiyeciyi vurdu - Son Dakika

Pandemi kırtasiyeciyi vurdu

Pandemi kırtasiyeciyi vurdu Kırtasiyeci dev zincirler ve pandemi arasında ezildi Kırtasiye işleri yüzde 70 azaldı Samsun Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Olcay İnanç, kırtasiye işlerinde geçen yıla göre yüzde 70-80 bir düşüş olduğunu söyledi.

Pandemi kırtasiyeciyi vurdu

Kırtasiyeci dev zincirler ve pandemi arasında ezildi

Kırtasiye işleri yüzde 70 azaldı

SAMSUN - Samsun Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Olcay İnanç, kırtasiye işlerinde geçen yıla göre yüzde 70-80 bir düşüş olduğunu söyledi.

Korona virüsü pandemisi halihazırda dev market zincirleriyle rekabet etmeye çalışan kırtasiyeciyi daha da zor durumda bıraktı. Her yıl bu dönemi iple çeken kırtasiyelerde iş yoğunluğu yüzde 70 azaldı. Yeni eğitim yılının büyük oranda uzaktan devam edecek olması da bir etmen olarak bunda yer aldı.

Başkan Olcay İnanç, "Yıllardır mahalle aralarında örümcek ağı gibi büyüyen dev marketler de bir rekabet unsuru olmaya devam ediyor. Bunun üzerine pandemi süreci de birçok sektörde sıkıntı oluşturduğu gibi kırtasiyeci esnafımızı da sıkıntılı bir sürece soktu. Bu sene özellikle kırtasiye sezonuna çok iyi bir başlangıç yapamadık. Okula giden öğrenci olmadığı için evden dersler görülüyor. Bu durumda kırtasiyeye ihtiyaçları karşılanmıyor. Özel okulların açılmış olmasından bir nebze faydalanabiliyorlar. Ama kırtasiye işlerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 70-80 bir düşüklük gözleniyor" diye konuştu.

Kırtasiyecinin desteklenmesi gerektiğini belirten İnanç, "Kırtasiyecinin kullanmış olduğu kredi varsa kredilerde indirim sağlanması, faizlerinin alınmaması, önümüzdeki süreçte daha fazla destek olunması, KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi, bazı ürünlerde yüzden 18'den 8'e, bazılarında yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi çok önemli. Bu tür düzenlemeler yapılırsa esnafımıza fayda sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kırtasiyeci Sinan Göç, "Fiyatlar normal seyrinde, geçtiğimiz yıla göre büyük bir artış yok. Defterler 2-10, çantalar 25–200, kalem 1-2 TL'ye bulunabiliyor. Her bütçeye uygun ürün var. Ama pandemi sürecinde işler genel olarak durgun, büyük marketlerle rekabet etmek de bize olumsuz olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi kırtasiyeciyi vurdu

Koronavirüs, Esnaf Odası, Market, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi kırtasiyeciyi vurdu - Son Dakika Ekonomi

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