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Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı - Son Dakika

Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı

28.05.2021 12:07

Koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihleri ertelenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti ön balayına çıktı. Sosyal medya hesaplarından tatildeki eğlenceli anlarını paylaşan çift, takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017'de aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Nikah yapmak için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı tarihi ertelemek zorunda kaldılar. Bu ay evlilik planı yapan çift, tarihlerini bir kez daha ertelemek zorunda kalınca soluğu tatilde aldı.

EĞLENCELİ ANLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Ön balayına çıkan sevgililer, önce İzmir'e uğrayıp İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti, ardından da Çeşme'ye geçti. Genç aşıklar çıktıkları ön balayında paylaşım yapmayı da unutmadı. İdo Tatlıses, soğuk suya alışarak girmeye çalışan Yasemin Şefkatli'yi birden denize ittiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses ve Şefkatli çifti takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Sosyal Medya, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı - Son Dakika Magazin


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