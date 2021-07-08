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Pandemi konferansı sona erdi - Son Dakika

Pandemi konferansı sona erdi

08.07.2021 11:59
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen pandemi konferansı sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen pandemi konferansı sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kapanış konuşmasında, "Halk sağlığı önlemleriyle birlikte büyük ölçekli, küresel, güvenli, etkili ve adil aşılamanın tüm dünya genelinde sağlanmasının ne kadar elzem olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi. Konferansın ardından sonuç metni niteliğindeki İzmir Pandemi Deklarasyonu ise internette yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Kriz Belediyeciliği" uygulaması kapsamında, pandemiyle mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği iki günlük Dünya Pandemi Konferansı tamamlandı. Konferansın kapanış konuşmasını Başkan Tunç Soyer yaptı. Konferansın ardından "sağlık en önemli insan hakkıdır" diyerek başlayan sonuç metni niteliğindeki İzmir Pandemi Deklarasyonu ise internette yayımlandı.

Başkan Tunç Soyer, konferansta dünya çapında yaşanan süreci her yönüyle irdeleyip gelecekte olası salgınlara karşı hızlı ve etkili mücadele ile alınması gereken tedbirleri; küresel, ulusal ve yerel ölçekte bu pandemiden çıkarılacak dersleri tartıştıklarını dile getirdi.

"Ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek ne yazık ki tümüyle bu salgını atlatamayacağız"

Dünya ölçeğinde birlikte çalışmaya, iş birliği yapmaya, aklın ve bilimin ışığında ortak hareket etmeye ve bilgi birikimlerini ortak kullanmaya ihtiyaç olduğu sonucuna vardıklarını söyleyen Soyer, şöyle devam etti:

"Tüm katılımcıların değerli görüş ve önerileri alınarak oluşturduğumuz ilke ve hedeflerin yer aldığı, tarihe not düştüğümüz deklarasyon metnini tamamladık. Pandemide yaşlılar, engelliler, sağlık sorunu olanlar, kadınlar, çocuklar ve en ön saflarda hizmet sunan sağlık çalışanları üzerindeki orantısız, doğrudan ve dolaylı etkileri olan eşi benzeri görülmemiş bir küresel salgın yaşadık, yaşıyoruz. Bu salgının bir sağlık ve sosyoekonomik kriz olmaya devam ettiği bir kez daha ifade etmem gerekiyor. Dünyadaki tüm ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek ne yazık ki tümüyle bu salgını atlatamayacağız. Bu sebeple gerekli halk sağlığı önlemleriyle birlikte büyük ölçekli, küresel, güvenli, etkili ve adil aşılamanın tüm dünya genelinde sağlanmasının ne kadar elzem olduğunu görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sağlığımız ile sosyal ve ekonomik sıkıntılarımıza sürdürülebilir çözümler bulmak, daha da zorlaşacak. Bugün dünyada toplam vaka sayısı 185 milyona ve yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 4 milyona yaklaştığını biliyoruz. Öncelikle yaşamını kaybedenler için derin üzüntümü paylaşıyor, pandemi sürecinde yaptıkları fedakarlık ve hayati çabaları için sağlık emekçilerine minnettarlığımı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Konferansın örnek teşkil edeceğini ifade eden Soyer, "Pandemi yönetiminde başarılı olabilmek için toplumun tüm kesimlerinin katkısının ve desteğinin sağlanması çok önemli. Bu süreçte, ulusal ve yerel düzeyde pandeminin yönetilmesinden sorumlu otoritelerin karşılıklı güven ilişkisi üzerinden tüm süreçleri şeffaflık içinde yönetmesinin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anladık. Özetle; küresel, ulusal ve yerel dayanışmanın, eşitlik ve çok taraflı iş birliğinin altını bir kez daha çiziyorum. İzmir'de ev sahipliği yaptığımız Dünya Pandemi Konferansında ortaya konan çalışmaların ve yayınlanan deklarasyonun tüm kuruluşlar arasındaki işbirliği ağını pekiştireceğine inanıyorum. Hiçbir kuşkum yok ki İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen konferans, bu alanda yapılacak başka çalışmalara çok önemli bir örnek teşkil edecek, öncülük edecek" diye konuştu.

İzmir Pandemi Deklarasyonu yayımlandı

Konferansın ardından sonuç metni niteliğindeki İzmir Pandemi Deklarasyonu yayımlandı. Metinde, pandemi yönetiminde başarılı olabilmek için toplumun tüm kesimlerinin katkısının alınması ve desteğinin sağlanması çok kritiktir. Bunu sağlamak için ulusal ve yerel düzeyde pandeminin yönetilmesinden sorumlu otoritelerin karşılıklı güven ilişkisini zedelemeden tüm süreçleri şeffaflık içinde yönetmesi şarttır. Aksi tutumlar toplumda güven kaybına, bireylerde kafa karışıklığına ve kaotik bir ortama neden olarak pandeminin kontrolden çıkmasına neden olacağını belirledik" denildi. - İZMİR

Pandemi konferansı sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi konferansı sona erdi - Son Dakika


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