Pandemi korkusuyla kapıya bırakan ayakkabılara hırsız dadandı - Son Dakika

Pandemi korkusuyla kapıya bırakan ayakkabılara hırsız dadandı

Telefonla konuşur gibi yaparak ayakkabıları böyle çaldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yeni tip koronavirüs korkusu nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye hırsızlık şüphelisi bir kişi pandemi sürecinde ayakkabılarını evinin içine almaktan çekinen vatandaşları kendine hedef seçti. Vatandaşların kapı önüne koyduğu ayakkabıları çalan hırsızlık şüphelisi bu sırada dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaptı. Yaşanan hırsızlık anları ise site apartmanı içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin telefonla konuşurken gibi yapıp ayakkabıları tek tek çalarak yanında getirdiği poşete attığı görülüyor.