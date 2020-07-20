Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması - Son Dakika

Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması

20 Temmuz Dünya Satranç Günü özel bir organizasyon ile kutlandı.

20 Temmuz Dünya Satranç Günü özel bir organizasyon ile kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her alanda; sporuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla zirveye oynayan bir ülkeyiz" dedi.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler


Korona virüs önlemleri çerçevesinde "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımızda sizleri, satranç camiamızın değerli yönetici ve sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her biri birbirinden değerli bu genç sporcularımız ile buluşmak bizim için gerçekten çok heyecan ve mutluluk verici. Ben özellikle Satranç Federasyonumuza, başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tabi bugün Dünya Satranç Günü ve tüm satrançseverleri ve satranç ailesini tebrik ediyorum ve satranç günlerini kutluyorum. Ülkemiz her alanda gerçek manada sporuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla hakikaten zirveye oynayan bir ülkeyiz. O yüzden gençliğimizin yarınlara yönelik çalışmaları bizler için çok heyecan verici. Bu manada her geçen gün her alanda, sporu sadece birkaç branş ile değil pek çok branş ile önemseyen ve bu anlamda gerek yatırım gerekse pek çok çalışmayı önceleyen bir bakanlık olarak heyecanımız bu yönde hep diri" şeklinde konuştu.


Türkiye'de 1 milyon lisanslı satranç sporcusu bulunduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, 17 genç sporcu ile tek tek sohbet etti. Her sporcu ile sosyal mesafeye uygun hazırlanan masalarda tek tek hamle yapan milli sporcu Kübra Öztürk, "Satrança çok küçük yaşta başlanılmasını öneriyorum. Bu konuda veliler daha bilinçli ve duyarlı olabilir. Kişisel hedefim daha da ileriye gitmek" ifadelerini kullandı.


Daha sonra TSF tarafından kendisine hediye edilen karakalem çizimi tabloyu kabul etti. Program toplu hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.


Programa ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile Büyük Usta statüsünde olan Milli Sporcu Kübra Öztürk katıldı. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı 23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]