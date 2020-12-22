Pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza - Son Dakika

Pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza

22.12.2020 09:10
Pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 107 vatandaşa 78 bin 012 TL ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 107 vatandaşa 78 bin 012 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 14 ile 20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 62 kişiye 55 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 45 kişiye ise 22 bin 212 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 107 kişiye 78 bin 012 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pandemi kurallarına uymayan 107 kişiye 78 bin lira ceza - Son Dakika


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