Pandemi kurallarına uymayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza - Son Dakika

Pandemi kurallarına uymayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
15.03.2021 17:07
Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 16 vatandaşa 14 bin 400 TL ceza kesildi.
Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 16 vatandaşa 14 bin 400 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 08 ile 14 Mart 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 9 kişiye 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye ise 6 bin 300 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 16 kişiye 14 bin 400 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ
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