Pandemi kurallarına uymayan 342 kişiye para cezası - Son Dakika

Pandemi kurallarına uymayan 342 kişiye para cezası
14.03.2021 13:52
Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 342 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 827 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.
Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 342 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 827 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri ihlal eden 342 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 196, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 146 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.
Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 827 şahsın ekipler tarafından ikaz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bin 406 iş yerinin de denetlendiği aktarıldı. - GAZİANTEP
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