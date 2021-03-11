Pandemi kurallarına uymayan 378 kişiye para cezası - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 378 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 638 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri ihlal eden 378 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 10 Mart'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 284, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 94 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 638 şahsın ekipler tarafından ikaz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bin 342 iş yerinin de denetlendiği aktarıldı. - GAZİANTEP