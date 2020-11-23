Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza - Son Dakika

Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza

23.11.2020 17:17
Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 83 vatandaşa 94 bin 950 TL ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 83 vatandaşa 94 bin 950 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 16 Kasım ile 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 63 kişiye 56 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye ise 38 bin 250 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 83 kişiye 94 bin 950 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza

Para Cezası, Denizli, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza - Son Dakika


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