Müsabaka teknik talimatları belirlenirken, Pandemi kurallarına uygun olarak yüzme şampiyonası düzenleneceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 10 Yaş Yüzme Şenlikleri, 11-12 Yaş 1. Vize , 13+ Baraj Geçme Yarışları 27 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.

Malatya 'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) Pandemi kurallarıyla yüzme şampiyonası düzenlenecek.

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