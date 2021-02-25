Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) Pandemi kurallarıyla yüzme şampiyonası düzenlenecek.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 10 Yaş Yüzme Şenlikleri, 11-12 Yaş 1. Vize, 13+ Baraj Geçme Yarışları 27 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.
Müsabaka teknik talimatları belirlenirken, Pandemi kurallarına uygun olarak yüzme şampiyonası düzenleneceği kaydedildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
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