Pandemi kurban satışlarını durdurmadı - Son Dakika

Niğde'de pandemiye rağmen büyükbaş kurbanlık satışları üreticiyi sevindirdi.

Büyükbaş Hayvan Üreticisi Hasan Kilit, korona virüsün büyükbaş kurbanlık satışlarını etkileyeceği konusunda üreticiler olarak korku yaşadıklarını belirterek, "Ama korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık" dedi.

Büyükbaş Hayvan Üreticisi Kilit, "Büyükbaş kurbanlık satıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz için kurban kesimi yapıyoruz. Bu sene korona tedbirleri kapsamında maske dağıtımı, ateş ölçer dezenfekte ve gerekli uyarı levhaları koyduk. Kurban satışlarımız tamamen bitti. Beklediğimizin üzerinde bir satış yaptık. Vatandaşlarımız pandemi döneminde evde kalırken biz onlar için bu hayvanları yaylalardan, pazarlardan toplayarak kurbana hazır hale getirdik" dedi.

Bu yıl pandemiden dolayı satışların azalmasından korktuklarını ifade eden Kilit, "Pandemiden dolayı vatandaşlar büyükbaş hayvana hisseye girmez ve daha çok küçükbaşa mı yönelirler diye korku yaşadık. Çünkü biz ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan satıyoruz. Vatandaşlarımızda duyarlı bir şekilde gelerek sosyal mesafe kurallarına uyarak satışlarımızı yaptık. 80 ila 100 hayvan satıyorsak bu yıl 40 tane satarız diyorduk. Baktık satışlarımız güzel sonradan hayvan getirdik. Ama korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık. Fiyatlarda geçen yıla göre artış yok. Geçen yıl 6-7 bin liralık bu yıl 7,5-8 bin liraya satıldı" şeklinde konuştu.

Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz ise büyükbaş kurbanlıkların canlı kilosu geçen sene 19-21 lira iken bu sene 24-25 liradan satıldığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Üreticiler olarak pandemi dönemini iyi atlattık. Geçen sene ile bu yıl arasında ufak bir fark var. Geçen sene 21 lira iken bu sene 24-25 liraya satıldı kurbanlıklarımız. Maliyetin bu kadar yükselmesine rağmen bu yıl bütçelerine göre kurban alabildi vatandaşlar. Biz Niğdeli üreticiler olarak her bütçeye uygun kurbanlıklar verebildik. Bu pandemi dönemini daha hafif atlatabilmemiz için vatandaşlarımızda fedakarlık bekliyoruz. 7 hissesi olan vatandaşlarımız kurbanlıklarını keserken 7'si birden gelmesin en az 2 kişi vekalet alıp iki kişi gelmesini istiyoruz. 100 kişinin olması nerede 5 kişinin olması nerede. Hepimizin sağlığı için bunlara önem vermemiz gerekir" dedi. - NİĞDE