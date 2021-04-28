Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu - Son Dakika

Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu

28.04.2021 10:45
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Lojistik Topluluğu tarafından bu yıl 14.'sü çevrim içi düzenlenen Lojistik Günleri, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi.

Yaşar Üniversitesi Lojistik Topluluğu tarafından bu yıl 14.'sü çevrim içi düzenlenen Lojistik Günleri, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi. THY'den Vestel'e, TCDD ve Aras Kargo'ya kadar birçok önemli kuruluştan katılan konuşmacılar, salgın ile birlikte lojistik ve tedarik zincirinin hayati önemde olduğunun anlaşıldığını belirterek sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yaşar Üniversitesi Lojistik Topluluğu tarafından 14 yıldır düzenlenen "Lojistik Günleri" bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Topluluk yönetim kurulu organizesinde iki gün süren etkinliğin açılışında konuşan Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, lojistiğin üreticiden tüketiciye herkesin günlük hayatında ciddi anlamda etkilendiği bir alan olduğunu belirterek, "Salgın, lojistiğin önemini bir kez daha germemizi sağladı. Bu etkinlikle de en güncel konuları ve teorileri ele almanın yanı sıra sektör temsilcileriyle öğrencilerimizi buluşturmayı, onların beklentilerini öğrenmeyi amaçladık" dedi.

"Önemli bir yılı çok şükür tedarik zincirimiz kopmadan tamamladık"

Vestel Malzeme Yönetimi ve Tedarik Zinciri Proje Ofisi Müdürü Vahdet Belada, salgın döneminde ilk defa devlet başkanlarından "lojistik ve tedarik zinciri" kelimelerini duyduğunu belirterek, "Bu kadar çok ve üst düzeyde konuşulan bir konu oldu. Önce salgın belirsizlikleri, ani talep azalışı bir süre sonra elektroniğe ilginin artışı, limanlarda tahliye sorunları, global konteyner krizi, gemi optimizasyonu kaynaklı gecikmeler, hammadde tedarik sıkıntısı, son dönemde de çip kısıtı yaşandı. Uzun bir tahminlemeye, belirsizliği yönetmeye ihtiyacımız olan bir dönem yaşadık. Önemli bir yılı çok şükür tedarik zincirimiz kopmadan tamamladık. Ciddi zorlukları olan bir yıldı. Dış dünya değiştikçe adapte olmak zorunda olduğunuz bir döneme karşın Vestel, rekor kar ile bu dönemi kapattı" dedi.

Dünya demir yollarını yeniden keşfetti

TCDD Yük Dairesi Başkan Yardımcısı Oktay Altınoğlu, salgın döneminde dünyanın demir yollarını yeniden keşfettiğini söyledi. Altınoğlu, "En temiz, insan temassız nakliye aracı demir yolları. Gemiler, karayolları sıkıntıya uğrarken, biz tam zamanlı olarak çalıştık. Salgına karşın bir önceki yıla göre ulusal ve uluslararası alanda toplam 600 bin ton artışla 29,9 milyon ton yüke, 600 km ortalama taşıma mesafesine ulaştık. Bu yıl hedefimiz 33 milyon ton yük ve 700 km ortalama taşıma mesafesine ulaşmak. İstanbul-Çin arası yük taşıma trenimizle de ortalama 15 günde taşıma yapıyoruz. Bizden hızlı oraya giden yalnızca uçak var. Hammadde, ara mamul yollamıyoruz, ana mamul yolluyoruz beyaz eşya vb" diye konuştu.

Tüm taşımaların yüzde 7,5'i ilaç, aşı ve sağlık hizmetleri

THY Kargo Operasyonları Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca, Turkish Cargo'nun geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ton taşıyarak uluslararası pazar payını yüzde 4,7'ye çıkarıp global pazarda 6'ncı sıraya kadar yükseldiğini söyledi. Kırca, taşıdıkları toplam miktarın yüzde 7,5'ini ilaç aşı vb. sağlık malzemelerinin oluşturduğunu belirterek, "Yolcu operasyonlarının durma noktasına geldiği dönemde, ticaret durmadı, kargoya ihtiyaç devam etti. Bu dönemde kargo taşımacılığı alanında ivme kat ederek gerek kargo uçakları gerek kısmi olarak yolcu uçaklarıyla koltukta da kargo taşıyarak operasyonlara devam ettik. Konteyner krizi, Süveyş Kanalı'nın tıkanması, hava kargoya olan ilgiyi artırdı. İlk zamanlarda maske, önlük taşıdık şimdi de ilaç, aşı taşıyoruz, yalnızca Türkiye'ye değil dünyanın dört bir yanına ilaç ve aşı taşıyoruz" dedi.

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Cem Oğuz da "Salgında e-ticaretin artması ile birlikte ziyaret sayısında yüzde 90 artış yaşandı, günde 1 milyonun üzerinde kapıyı çalıyoruz. İşlem hacmimiz 2020'de yüzde 65 büyüdü, Bin kişiyi işe aldık, çağrı merkezi trafiği 4,5 kart arttı, teknolojiye 300 milyon TL yatırım yaptık. Müşteri alışkanlıkları da değişti. Müşteri artık 'Gelsin ama istediğim saatte, istediğim yere gelsin' diyor, farklı iletişim istiyor. Değişim çok hızlı. Sektörde her yıl yüzde 18 ila 20 büyüme bekleniyor ve bu büyümenin 2025'e kadar devam edeceğini öngörüyorum" dedi. - İZMİR

Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu
Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu

Yaşar Üniversitesi, Türk Hava Yolları, Vestel, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi lojistiğin önemini ortaya koydu - Son Dakika


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