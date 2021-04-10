Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri - Son Dakika

Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri

10.04.2021 17:10
Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri, System.String[]

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan müzisyenler bu süreçte kendilerine destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teşekkürlerini müzik aletleri aracılığıyla dile getirdi.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan müzisyenler bu süreçte kendilerine destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teşekkürlerini müzik aletleri aracılığıyla dile getirdi.

Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu eğlence mekanlarının kapalı olması, konser ve festival gibi etkinliklerin olmaması ; geçimi bu alanlardan sağlayan müzisyenlerin için maddi anlamda sıkıntılar oluşturmuştu. Büyükçekmece Belediyesi, salgın döneminde işlerini kaybeden müzisyenleri farklı projelerde bir araya getirerek destek verdi. Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Müzisyenler Birliği işbirliğiyle pandemi sürecinde evinden çıkmayan vatandaşlar için sokak konserlerinin yanı sıra pek çok online ve dijital konserlerin yanı sıra eğlence programları gerçekleştirildi. Bu yolla hem Büyükçekmeceli müzisyenlere maddi destek sağlanırken hem de evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral verilmiş oldu.

"Desteğimiz bundan sonrada sürecek"

168 sanatçıyı çatısı altında barındıran Büyükçekmece Müzisyenler Birliği pandemi sürecinde kendilerine maddi ve manevi destek sağlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini müzik yaparak dile getirdi.

Büyükçekmece Belediyesi önüne enstrümanlarıyla gelen müzisyenlerin verdiği mini konser büyük ilgi gördü. Kısa süre önce kutlanan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü hatırlatan Başkan Akgün; "Kutladık ama bugün de kutlamak istiyorum. Çünkü arkamda roman arkadaşlarım var. Sanatçılarımızın çoğu onların içerisinden çıkmıştır. Roman arkadaşlarımızın enstrüman çalmadaki becerilerini daha üst noktaya getirmek için de ayrıca Büyükçekmece Belediyesi gayretler sarf etmiştir. Tüm roman vatandaşlarımızın gününü kutluyoruz. Bugün bölge sanatçımız ile, 110 sanatçımız ile buluştuk. Güzel bir buluşma oldu. Ramazanlarını kutladık. Ben de herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayı boyunca özellikle yerel sanatçılarımız ile kültürel faaliyetlerimiz olacaktır. Bu video üzerinden olacaktır. Bir araya gelerek olma imkanı olmadığı için biraz bizi zorluyor. Belediye olarak iki şey yaptık. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk zamanlarında 55 noktada bizim bölgemizin mahalle sanatçıları konserler vererek vatandaşımızın dikkatlerini sanata çekerek rahatlamasına katkı sağladılar. Önemli hizmet sağladılar. Belediye olarak sanatçılarımızın maddi ve manevi desteklenmesinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Maddi ve manevi mağduriyet hissettik"

Büyükçekmece Müzisyenler Birliği Başkanı Metin Çağlayan, Birliği 2016 yılında kurduklarını ve toplamda 168 üyeleri olduğunu belirterek; "Pandemi sürecinde 105 müzisyenimizin maddi, manevi mağduriyetini hissettik. Bunun ile ilgili Başkanımız ve kültür müdürümüz ile görüşmelerimiz sonucunda üçüncü kez bu yardım yapıldı. Aynı zamanda manevi desteklerini de hissediyoruz. Arayıp soruyorlar. Evlerimize kadar geliyorlar. Özel günlerimizi unutmuyorlar. Bunun ile ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanımıza ve kültür müdürümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım bu hastalıkta kurtulup eski günlerimize döneriz" ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Müzisyenler Birliği üyesi müzisyenler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi, Nilay Uymaz: "Zor bir süreçten geçiyoruz. Daha neler yaşayacağımız belli değil. Ben Büyükçekmece'de yaşadığım için ayrıca şanslıyım. Buranın yerlisiyiz. Böyle bir Belediye Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Ben Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Her zaman onun destekçisi olacağım" dedi.

Murat Oransal: "Pandemi süreci bizi çok derinden etkiledi. Maddi olarak da manevi olarak da etkiledi. Bu kadar zamandır sanatçı arkadaşlarımız sanatlarını, işlerini yerini getiremiyorlar. Bundan dolayı da ailelerin maddi sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntılardan dolayı Başkanımız ve belediyemiz her zaman bizim yanımızda oldu. Arkamızda devamlı desteklerini hissettik. Maddi olduğu kadar manevi olarak da destek göstermeleri bizim için çok önemliydi. Biz o yüzden Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu dönemin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz. Bu belediye bizim için bir şans. Başkanımız da sanata değer veren bir insan. O yüzden binlerce kez teşekkürler" dedi.

Samet Ustaoğlu, "Bu pandemi süresince Büyükçekmece ailemizin, Başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün destekleri ile tüm sanatçı ve müzisyen arkadaşlarımıza yardımda bulundular. Ramazan ayında da etkinlikler olacak. Pandemi dolasıyla mağduruz sanatçı olarak. Başkanımız da desteğini bizlerden esirgemiyor. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri
Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri
Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri

Büyükçekmece, Koronavirüs, Hasan Akgün, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi mağduru müzisyenlerden teşekkür konseri - Son Dakika


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