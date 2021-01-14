Pandemi, markalaşmanın önemini arttırdı - Son Dakika

Pandemi, markalaşmanın önemini arttırdı

14.01.2021 21:46
Pandemi, markalaşmanın önemini arttırdı, System.String[]

10 yılı aşkın süredir markalara danışmanlık yapan Selen Almaç Deniz, pandemi döneminde kişisel markaların altın çağı yaşayacağını söyledi

On yılı aşkın süredir markalara danışmanlık yapan Selen Almaç Deniz, özellikle pandemi döneminde kendilerine danışmanlık için başvuran kişilerin sayısının kurumların sayısından yüksek olduğunu belirterek kişisel markalaşmanın önemine dikkat çekti.Towerlife Marka Danışmanlık A.Ş. Kurucusu Selen Almaç Deniz, kişisel markalaşmanın öneminin gittikçe arttığının altını çizerek "Yıllar içinde marka danışmanlığı alanında yaşanan olumlu yöndeki bu kırılmanın en büyük sebebi sosyal medya. Sosyal medyanın gücü ve dijital markaların hem Türkiye'de hem de globalde başardıkları işler duyuldukça insanlar pek çok alanda 'ürünün değil markanın sattığını' gördüler" dedi.

Yaşanan pandeminin markalaşmanın önemini arttırdığını ifade eden Deniz,"Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi bu konuda yaydan çıkan son ok oldu. Çünkü bu zorlu pandemi koşullarında insanlar büyük oranda sadece önceden tanıdıkları, güvendikleri "markaları" tercih etmeye başladılar ve markalaşmayan kurumlar/kişiler maalesef ki hayatlarımızdan çekilmek durumunda kaldılar" diye konuştu.

"İnfluencer"lık meslek hayatımıza girdi

& ;Bu süreçte kendilerine en çok sağlık ve hukuk alanından taleplerin geldiğini söyleyen Deniz, son olarak şunları söyledi: "Doktorlar, diyetisyenler ve avukatlar bu konuya büyük önem gösteriyorlar. Çünkü bu meslek gruplarında kişiler isim bilinirlikleriyle çalışıyorlar. Hepimiz bir hekime giderken ismini araştırır, bir avukata başvurmadan önce mutlaka kendisini inceleriz. Bizim çalışmalarımız da şu anda bu meslek gruplarıyla.Artık ürünlerin değil markaların devri. En basit örnekle Influencer'lık diye bir meslek var hayatımızda biliyorsunuz, ki bu kelimenin anlamı "etkileyen" demek. Birçok insan sırf influencer'ların marka değerlerine ve kendilerinde uyandırdığı güven duygusuna göre satın alma kararlarını yönlendiriyor. Kişisel markalaşma aslında bir algı yönetimidir, insanların sizin üzerinizdeki düşüncelerini, algılarını güçlü olan yönünüze yönlendirerek yönetmektir. Bu sizin mesleğiniz olabilir, bir hobiniz olabilir, yaşam tarzınız olabilir… Dolayısıyla bir noktada insanın kendini güçlü ve zayıf yönleriyle tanıması gerekiyor"

Pandemi, markalaşmanın önemini arttırdı

Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pandemi, markalaşmanın önemini arttırdı - Son Dakika Magazin


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