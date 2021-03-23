Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı - Son Dakika

Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı

23.03.2021 11:04

Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdıDİYARBAKIR'da kadınlar, pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak için medikal estetik uygulamalarına yöneldi.

Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı

DİYARBAKIR'da kadınlar, pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak için medikal estetik uygulamalarına yöneldi. Kliniklere başvuran kadınlar daha çok, botoks, dolgu, gençlik aşıları, lazer ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerine rağbet gösteriyor. Medikal estetik hekimi Uzman Doktor Yahya Yiğit, pandemi sürecinde kliniğe gelen hasta sayısında 2 kat artış yaşandığına dikkat çekerek, "Pandemi sürecinde yoğunluğumuz daha da arttı, hasta sayımız iki katına çıktı. Geç saatlere kadar çalışıyor olmamıza rağmen çoğu zaman randevuları yetiştirmekte zorlanıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da, pandemiyle birlikte zor zamanlar geçiren ve pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak isteyen kadınlar, medikal estetik uygulamalarına yöneldi. Medikal estetik kliniklerine gelen kadınlar daha çok, leke tedavisi, skar tedavisi, gençleştirme uygulamaları, ameliyatsız yüz gerdirme, ameliyatsız gençleşme ve boyun germe işlemlerini tercih ediyor. Medikal estetik hekimi Uzman Doktor Yahya Yiğit, pandeminin insanlarda ciddi bir moral bozukluğuna sebep olduğunu ve kendini iyi hissetmek isteyen insanların kişisel bakımlarına yönelerek medikal estetik uygulamalarını tercih ettiğini söyledi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE HASTA SAYIMIZ İKİ KAT ARTTI'

Pandemi öncesine oranla hasta sayısında iki kat artış yaşandığına dikkat çeken Yiğit, şöyle konuştu: "Yaşanan bu pandemi süreci, insanlarda ciddi şekilde bir moral bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bu da insanları kendilerini daha iyi hissetme adına bazı farklı yollara ve farklı araçlara sevk ediyor. Bunların en önemlisi de kişisel bakımlarıdır. Kişisel bakımları için en çok tercih ettikleri uygulamalar da genellikle medikal estetik uygulamaları oldu. Buna bağlı olarak biz de bu süreçte ciddi şekilde bir yoğunluk yaşamaya başladık. Geç saatlere kadar çalışıyor olmamıza rağmen, çoğu zaman randevuları yetiştirmekte zorlanıyoruz. Pandemi sürecinde yoğunluğumuz daha da arttı. Çünkü insanlar kendi kişisel bakımlarına daha fazla önem vererek daha mutlu olmak için kendilerini daha iyi hissetme adına daha fazla vakit ayırdıkları için, bu durum bize yoğunluk olarak yansıdı. Pandemi sürecinde hasta sayımız iki kat arttı diyebilirim. Her ne kadar hem kadınlar, hem de erkekler kliniğimize başvursa da, başvuranların kadın ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Eskiden daha ileri yaştaki kişiler bu işlemleri tercih ederken şu an 20 yaşından itibaren hemen hemen birçok insan bu işlemleri yaptırıyor. En çok yaptığımız işlemler, leke tedavisi, skar tedavisi, gençleştirme uygulamaları, ameliyatsız yüz gerdirme, ameliyatsız gençleşme ve boyun germe işlemleri oluyor"

'PANDEMİ SÜRECİNDE YORULDUK VE VAKİTSİZ KALDIK'

Kliniğe gençleştirme uygulamaları yaptırmak için gelen Zübeyde Esin, sağlık personeli olduğunu ve pandemi sürecinde yorulduğunu belirterek, "Sağlık personeliyim, her gün çalışıyorum, mesai yapıyorum. Özellikle pandemi sürecinde gerçekten yorulduk ve vakitsiz kaldık. Kendime vakit ayırabileceğim bir yer buldum cildim ve bedenim için. Birkaç işlemim oldu, çok memnun kaldım, çok iyiyim, hiçbir rahatsızlık duymadım. Bu süreci sanki yokmuş gibi atlattım diyebilirim" dedi.

'PANDEMİDE EVDE KALDIĞIM İÇİN BUNA YÖNELDİM'

Gençlik serumu yaptırmak için kliniğe gelen Zühal Manay ise, pandemi sürecinde evde olduğu için bu türden bakımlara yöneldiğini ifade ederek, "Pandemi döneminde biz kadınlar evde olduğumuz için ne yapıp ne edeceğimizi şaşırdığımızdan kendimizi böyle bakımlara yönlendirdik. İyi ki de yönlendirmişim. Evde kaldığım süre içerisinde uğraşlarım olmasına rağmen hakikaten çok sıkılmıştım, kendimle ilgili bir şeyler yapmak zorundaydım. Aynayla barışık bir insandım ama burada yaptırdığım işlemlerden sonra çok daha barışık oldum" diye konuştu.

Sağlık çalışanı Fatoş Dalgıç ise pandeminin etkisiyle çok yıprandıklarını belirterek, "Sağlık çalışanıyım ve bu süreçte çok yıprandık. Fırsat buldukça kendime vakit ayırmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı

Yüz gerdirme, Diyarbakır, Estetik, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı - Son Dakika


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