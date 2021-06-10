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Pandemi mermer ihracatını etkiledi - Son Dakika

Pandemi mermer ihracatını etkiledi

10.06.2021 09:41
Pandemi mermer ihracatını etkiledi, System.String[]

Balıkesir'in Marmara ilçesinde turizmin yanısıra lokomotif geçim kaynakları arasında yer alan mermer sektöründe pandeminin oluşturduğu etkilerin ardından toparlanma dönemi başladı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde turizmin yanısıra lokomotif geçim kaynakları arasında yer alan mermer sektöründe pandeminin oluşturduğu etkilerin ardından toparlanma dönemi başladı.

Dünyaca ünlü Marmara Mermeri'nin çıkış merkezi olan Marmara Adası'nda mermer firmaları pandemi döneminde yaşanan ve tüm dünya ticaretini etkisi altına alan durgun dönemin ardından yeniden toparlanmaya başladı. Marmara Mermerci İşadamları Derneği Başkanı Recep Ali Ayaz, mermer sektörünün içerisinde bulunduğu son durumu, pandeminin sektöre etkilerini ve sektörün 2022 ve 2023 yılları vizyonunu İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Mermer sektöründe ihracatın pandemi döneminin etkisi ile oldukça düştüğünü ifade eden Ayaz, "Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile alakalı sektörümüzü de etkileyen belli başlı hususlar var. Bunlardan en önemlisi ihracat yaptığımız ülkelerle ilişkilerimizin kısıtlı olduğu ve müşterilerimizin birebir görerek aldığı mermer ürünlerini pandemi dolayısıyla bizzat gelip görerek alamadıkları için ister istemez, ihracatta, ülkeyi ve dünyayı etkileyen ekonomik koşullardan dolayı ihracatımız pandemi sürecinde ciddi oranda düştü. Ama iç piyasamız yardımımıza koştu adeta. İç piyasamız gayet iyi. İnşallah son gelişmelerle ve devletimizin açıklamış aşı programının da uygulanması ile müşterilerimiz de adamıza ve ülkemize gelip ihracatta ciddi anlamda hareketlenme bekliyoruz" dedi.

Konteyner fiyatlarındaki artış da ihracatı etkileyen sebeplerden

Marmara Mermerci İşadamları Derneği Başkanı Recep Ali Ayaz, pandemi sürecinin etkilerinin yanısıra yükselen konteyner fiyatlarının da ihracata önemli derecede darbe vurduğunu ifade ederek, "Konteyner fiyatlarının artması da ihracatı olumsuz etkileyen bir diğer faktör oldu. Yaklaşık yüzde 70 oranında ihracatımızda bir aksama oldu. Yine de Marmaralı mermerciler olarak bu sıkıntılı sürece rağmen yatırımlarımızı yapmakta geri kalmadık. Devletimizin destekleri ile de kesinlikle personel azaltma konusunda herhangi bir uygulamaya gitmedik. Elimizden geldiği kadar zorluklara hep birlikte göğüs gererek gerek ekonomik koşullara, gerek pandemi koşullarına karşı ayakta durarak ülkemize katma değer kazandırmaya devam ettik. Ekonomik kayıpları, kar gözetimini bir kenara bırakarak sadece istihdamı ve ülkemiz ekonomisine katma değer anlamında kazandırmak için de yatırımcılar, ihracatçılar olarak hiçbir zaman yatırımdan vazgeçmedik. Asla bir para kazanma hırsı ile hareket etmedik. Umarım bu pandemi sürecini devletimizle, milletimizle aşarak daha güzel günlere, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabileceğimiz daha fazla istihdam ve yatırım yapabileceğimiz bir sürece gireriz. Zannediyorum bu ay itibarıyla hem iç piyasada hem de ihracatta eski günlerimize döneceğimizi umuyorum" dedi.

Libya sektörün yeni gözbebeği

Marmara Mermerci İşadamları Derneği Başkanı Recep Ali Ayaz mermer sektörünün özellikle Libya, Ürdün, Mısır ve Yunanistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirmekte olduğunu ifade ederek, "Marmara Mermeri ana yapı olarak saf kalsiyum karbonat. Ama görselliği olduğu için bazı müşterilerde çeşitlilik yakalıyoruz. Pijama diye tabir ettiğimiz taşımız var. Ekvator diye belirttiğimiz bir taş çeşidimiz var. Açık homojen Marmara ve Klasik Marmara Mermerimiz var. Özelikle Libya, Ürdün, Mısır, Çin, Yunanistan gibi ülkelere blok ihracatlarımız devam ediyor. Bahsettiğimiz pandemi dönemini ayrı tutarsak ihracatımız iyi olduğu dönemlerde bu ülkelere satışlarımız sürüyor. Suriye iç savaştan önce ihracat yaptığımız ana ülkeydi. Düşüş olmakla birlikte Suriye'ye de ihracatlarımız devam ediyor. Kesilmiş Marmara Mermeri ihracatımız var. Bunlar da Amerika, Kanada olmak üzere Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Tabi ki pandemi dönemi nedeniyle ihracat rakamlarında düşüşler var. Ama umut ediyoruz ki, dünyada ve ülkedeki sağlık koşullarının olumlu yönde değişmesi sonucu bu olumlu değişim ihracat rakamlarımıza yansıyacak" dedi.

2023 hedefimiz sektörde başrolü oynamak

Marmara Mermerci İşadamları Derneği Başkanı Recep Ali Ayaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı 2023 hedefleri doğrultusunda sektörün yolunu belirlediğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi pandemi sonrası piyasaların ciddi anlamda ivme kazanarak ilerleyeceğini ve Türkiye'nin de diğer sektörlerde olduğu gibi özellikle madencilik sektöründe de yeni gelişecek ekonomik sistemde başrolü oynayacağından şüphemiz yok. Biz uzun zamandır özellikle ihracat yaptığımız ülkelerdeki ekonomik koşullardan dolayı planlanan ve hedeflenen yatırımları yapamadık. Bir bekleyiş süreci olduğu için pandemi sürecinin de etkilerini hafifletmesi ile artık yeni projelerle Marmara taşının ve mermerciliğin ülkemize katma değer kazandıracağı konusunda çok olumlu düşüncelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2023 yılından itibaren eskisi gibi dünyada özellikle mermercilik ve madencilik konusunda ülkemiz en önemli ülkelerden biri olacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR

Pandemi mermer ihracatını etkiledi
Pandemi mermer ihracatını etkiledi
Pandemi mermer ihracatını etkiledi
Pandemi mermer ihracatını etkiledi
Pandemi mermer ihracatını etkiledi
Pandemi mermer ihracatını etkiledi
Pandemi mermer ihracatını etkiledi

Balıkesir, Ali Ayaz, İhracat, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi mermer ihracatını etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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