Pandemi Moda Anlayışımızı Değiştirdi!

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, pandeminin moda anlayışına etkisini açıkladı.

Pandemi sürecinin insanların bir araya gelmesini engellediğini bununla beraber koleksiyon yapısını da değiştirdiğini söyledi.

İnsanların mağazaya gitmeden, daha az deneyerek alışveriş yapmaya başladığını bu yüzden denemesi zor ya da denemeden alınan kıyafetlere rağbetin azaldığını belirtti.

Birçok koleksiyoncu ve markanın rahat ulaşılabilecek, denemeden alınan ve farklı beden tiplerine uyum sağlayan formlarda kıyafetler oluşturmaya başlığını, böylelikle pandeminin modaya farklı bir stil anlayışı kattığını ifade etti.