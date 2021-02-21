Pandemi Moda Sektörünü Nasıl Etkiledi?

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, pandemi sürecinin moda sektörüne etkisini açıkladı.

Pandemi sürecinde moda endüstrisinin derinden etkilendiğini, bununla beraber insanların alışveriş davranışının değiştiğini, tasarımcıların tüketicilerle buluştukları platformlarda daralma meydana geldiğini ifade etti.

Öncesinde, moda haftası ve defilelerin yapıldığını ancak pandemi nedeniyle mesafe oluştuğunu belirten Erdoğan, online platformlarda hem moda severlerle buluştuklarını hem de insanlara online satış platformlarından ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.