Pandemi Müdahale Ekibi Öneren Bill Gates Çin'in Küresel Sağlık Açısından Hayati Önem Taşıdığını Söyledi

Bill Gates, Çin'in uzmanlığını ve inovasyonlarını düşük gelirli ülkelerle paylaşarak küresel sağlık eşitliğine önemli katkı sağlayan bir ülke haline geldiğini söyledi.

NEW YORK, 2 Haziran (Xinhua) -- Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, dünyanın bir sonraki pandemiyi durdurmak için özel bir mücadele ekibine ihtiyacı olduğunu söyledi ve küresel sağlık eşitliğine önemli katkılarından dolayı Çin'i övdü. Aynı zamanda Bill & Melinda Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı olan Gates, dünyayı gelecekteki pandemilere hazırlıklı olması yönünde uyardığı "Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?" başlıklı yeni kitabını kısa süre önce yayınladı. Gates, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği yazılı röportajda, dünyanın Kovid-19 pandemisinden çıkarabileceği çok sayıda ders bulunduğunu ve bunların gelecekteki salgınlara verilecek yanıtları bildirmek için kullanılabileceğini söyledi.

Gates'e göre, erkenden testlere başlamanın yanı sıra ve maske ve sosyal mesafe tedbirlerine başvuran ülkeler, pandemiyi yönetmede çok daha başarılı oldu. Gates, "Dünyanın ileriye dönük olarak hastalık takibi ve mücadelesine, acil yanıt ekiplerine, aşı ve tedaviler için Ar-Ge'ye ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine küresel bir yaklaşımla yatırım yapması gerekiyor" dedi. Gates'e göre, gelecekte salgınlara karşı korunmak için en önemli yöntemlerden biri, koordineli mücadele başlatmaya hazır uzmanlardan oluşan bir organizasyon kurmak olacak. Gates, söz konusu kuruluş için Küresel Salgınla Mücadele ve Seferberlik Ekibi-GERM (Global Epidemic Response and Mobilization team) adını önerdi. GERM, salgın tespit edilir edilmez hızlı biçimde fon toplamak için hükümetler ve Dünya Bankası ile birlikte çalışabilir. Uzmanlar, yüksek öncelikli ilaçlar ve aşılar konusunda hükümetlere ve şirketlere tavsiyelerde bulunabilir. Ekip ayrıca, sınırların kapatılması ve maske kullanımının önerilmesi gibi müdahaleleri koordine etmeye yardımcı olabilir.

Gates, aşı araştırma ve geliştirilmesi konusuna gelindiğinde, dünyanın odaklanması gereken çok sayıda alan olduğunu söyledi. Bunlar arasında, çok sayıda varyantı veya hatta çok sayıda patojeni hedef alan evrensel aşılar; tam koruma sunan aşılar; uygulanması kolay aşılar; dağıtılırken düşük sıcaklıklar gerektirmeyen aşılar ve yeni aşıların daha hızlı üretilmesini sağlayacak artırılmış kapasite bulunuyor. Gates, Çin'in uzmanlığını ve inovasyonlarını düşük gelirli ülkelerle paylaşarak küresel sağlık eşitliğine önemli katkı sağlayan bir ülke haline geldiğini söyledi. Gates, "Gates Vakfı'nın ülke genelinde ortaklarla birlikte çalıştığı son 15 yılda bu liderliği net bir şekilde gördüm" dedi.

Çin halen kendi başarılı sıtma izleme ve mücadele yaklaşımının Sahra Altı Afrika'da kullanılmak üzere uyarlanmasına yardımcı oluyor. Gates Xinhua'ya, Çin'de Gates Vakfı'ndan hibe alan bir kuruluşun, düşük ve orta gelirli ülkelerde sürekli ve uygun maliyetli sıtmayla mücadele ilaçlarının tedarikini güvence altına almasına yardımcı olacak artemisinin biyosentezi üzerinde çalıştığını söyledi. Gates'e göre, vakıf aynı zamanda Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı ile birlikte geçen yıl dış mekan vektör kontrol stratejileri ve araçları geliştirmek üzere ortak bir program başlattı. Gates, "Çin'in gelecekte küresel pandemiye hazırlık çabalarında kritik bir rol oynamasını bekliyorum. İmalatçılar yeni araçları büyük miktarda üretebilecek bilgi ve birikime sahipler. Ayrıca ülke, ortaya çıkan hastalıkları izleme ve sağlık sistemlerini güçlendirmenin yanı sıra aşılar, teşhis ve tedavi yöntemleri için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak konusunda gerekli uzmanlığa sahip" dedi.

Gates'e göre, Çin ofisinin 2007'de kurulmasından bu yana vakıf, sağlık, tarımsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılması alanlarında ürün, teknoloji ve sistem inovasyonlarını hızlandırmada ortaklarına yardımcı oluyor. "Amacımız Çin'de ve dünyada en savunmasız grupların bu hayat kurtaran inovasyonlardan yararlanmasını sağlamak" ifadelerini kullanan Gates, vakfın verem gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele programlarına fon sağladığını kaydetti. Buna ek olarak, Afrika'daki tarımsal kalkınmayı desteklemek ve küçük ölçekli çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kabiliyetini artırmak için vakıf, Çin'deki ortakların mahsul verimini ve çiftçilerin gelirini artıran teknolojileri, yaklaşımları ve modelleri benimsemesine yardımcı oldu. Gates, "Yıllar boyunca, Çin'in küresel sağlık Ar-Ge kaynağı, hayat kurtaran araç ve ürünlerin önemli bir tedarikçisi olmasının yanı sıra sağlık ve kalkınmadaki küresel ortaklıklara kritik bir katkıda bulunan büyük potansiyeline tanık oldum. Daha sağlıklı, daha adil bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için Çin'deki ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.