Pandemi nedeniyle 3 kişiden 1'i daha çok kitap okumaya başladı - Son Dakika
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Pandemi nedeniyle 3 kişiden 1'i daha çok kitap okumaya başladı

22.04.2022 11:33
Pandemi nedeniyle 3 kişiden 1'i daha çok kitap okumaya başladı

Birçok ülkede Dünya Kitap Günü'nün 27. yılı kutlanırken, pandeminin kitap okuma alışkanlıklarında yarattığı değişim de gündemdeki yerini koruyor.

Birçok ülkede Dünya Kitap Günü'nün 27. yılı kutlanırken, pandeminin kitap okuma alışkanlıklarında yarattığı değişim de gündemdeki yerini koruyor. Online PR Servisi B2Press'in derlediği verilere göre, pandemiyle 3 kişiden birinin daha fazla kitap okumaya başlaması sayesinde, 2020'de küresel kitap pazarı 132,1 milyar dolara ulaştı. 2021'de 138,4 milyarı gören sektörün, 2028'e kadar 160 milyar doları zorlaması bekleniyor.

UNESCO'nun öncüsü olduğu Dünya Kitap Günü, bu yıl 23 Nisan'da 27. kez kutlanırken, global kitap endüstrisi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Grand View Research'ün konuya dair yayımladığı verilere göre, 2020'de 132,1 milyar dolara ulaşan küresel kitap sektörü, 2021'de 138,4 milyarı gördü. Sektörün her yıl yüzde 2,4'lük bileşik büyüme ortalamasıyla 2028'e kadar 159,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Online PR Servisi B2Press'in incelediği araştırmalara göre kitap endüstrisindeki yaşanan artışa paralel olarak ise 2021'de dünya çapında yaklaşık 1,5 milyon yeni kitap yayınlandığı görülüyor. Teknoloji günlük hayatımıza gün geçtikçe daha fazla nüfuz etse de basılı kitapların popülerliği ise devam ediyor ve e-kitap satışları yüzde 8 azalırken, basılı kitaplara ilgi gün geçtikçe artıyor.

EN ÇOK OKUYAN ÜLKE: HİNDİSTAN

Geçtiğimiz dönemde okumaya ilginin artmasında pandemi kısıtlamalarının etkisi öne çıkıyor. Online Bülten ve PR Servisi B2Press'in incelemeleri, her 3 kişiden birinin (yüzde 35) pandemi sebebiyle daha fazla okumaya başladığını gösteriyor. Koronavirüsün ortaya çıktığı Asya, pandemide en çok kitap okuyanlara da ev sahipliği yapıyor. En çok kitap okuyan ülkelerin ilk sıralarında bulunan Hindistan, Tayland ve Çin'in, zirvedeki yerini 2021'de de koruduğu görülüyor. Avrupa sıralamasında ise Finlandiya ilk sırayı alırken, onu Polonya ve Estonya izliyor. ABD'nin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 daha fazla okuduğu tespit edilirken, Avrupa'dakilerin ise günde en az bir saatini kitap okumaya ayırdığı belirtiliyor.

Y KUŞAĞI HER ZAMAN DAHA ÇOK OKUYOR

2020 - 2021 verilerinden hareketle Online PR Servisi B2Press'in okuma alışkanlıklarını incelediği araştırmalar, Z kuşağının salgın sırasında kitap okuma sıklığını diğer nesillere göre artırdığına dikkat çekse de milenyum kuşağının her zaman daha fazla okuduğu kaydediliyor. Z kuşağı okuduğu kitapları genellikle sosyal medya aracılığıyla seçerken, X kuşağı en çok satanlar listelerini takip etmeyi tercih ediyor. Her iki kuşaktaki okurların %61'i kurgu olmayan kitapları okumayı seçerken, kurgu kitaplarda ise en çok romantizm, bilimkurgu ve ilham verici temalar öne çıkıyor.


Pandemi nedeniyle 3 kişiden 1'i daha çok kitap okumaya başladı
Pandemi nedeniyle 3 kişiden 1'i daha çok kitap okumaya başladı
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Togo Cumhuriyeti, 23 Nisan, Kitap, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi nedeniyle 3 kişiden 1'i daha çok kitap okumaya başladı - Son Dakika


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