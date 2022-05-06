Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı

06.05.2022 20:18

Pandemi sebebiyle ara verilen İstanbul'daki gece metro seferleri tekrar başladı. Buna göre; Metro İstanbul'un işletmesindeki 5 metro hattında, bugün saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz olarak sürecek. Yolcular, gece metrosunu çift ücret tarifesi ile kullanabilecek.

İstanbul'da metro ulaşımında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen gece seferleri yeniden başladı. Buna göre Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 6 metro hattında "Gece Metrosu" seferleri bu sabah saat 06.00 itibariyle başlayan sefer, Pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz şekilde sürecek.

Gece işletmesi yapılacak hatlar şöyle;

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı- Hacıosman (Sanayi Mahallesi- Seyrantepe arası çalışmayacaktır)
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

ÇİFT ÜCRET TARİFESİ

30 Ağustos 2019 itibari ile başlayan gece metrosunda Çift Ücret tarifesi uygulanmaktadır. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında, ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil edilmektedir. Sistem sabah 05:30'da gece seferlerinin bitimi ile birlikte normal tarife üzerinden ücret tahsiline dönmektedir.

YORUMLAR
500
Ali Koç: 'Pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı'ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!' Ali Koç: 'Pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı'ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!' Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs! Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!

İstanbul, Yenikapı, Pazar, Metro, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemi nedeniyle ara verilmişti! 'Gece Metrosu' seferleri İstanbul'da tekrar başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement