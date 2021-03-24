İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı - Son Dakika

İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı

24.03.2021 10:16

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı "Kağıttan İşler" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı "Kağıttan İşler" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. İKÜSAG'ın pandemi sonrası ilk sergisi olan Kağıttan İşler, randevu sistemiyle 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), pandemi nedeniyle ara verdiği sanat faaliyetlerine başladı. Sezonun ilk etkinliği 'Kağıttan İşler' adlı sergide, Naci Kalmukoğlu, Hoca Ali Rıza, Abidin Dino, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Gülseli Kato, Cemal Tollu, Levent Arşiray, Hasan Kavruk gibi isimlerin toplamda 30 eseri yer alıyor.

Sergide kağıt üzerine yapılmış çalışmaların yer aldığını anlatan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Tasarım Fakültesi, sanat yönetimi bölümü öğretim üyesi, İKÜSAG Yöneticisi Doç. Reyhan Uludağ, 'Kendimi çok şanslı hissediyorum benim de eserim bu sergide yer alıyor. Çalışmalar kağıt üzerine sulu, akrilik, guaj, yağlı boya ve gravür baskı gibi birçok teknik kullanılarak yapıldı. Serginin en güzel yanlarından biri de sanat tarihine geçmiş aynı zamanda günümüzde de yaşayan çok değerli sanatçıların resimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu eserler, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Koleksiyonu'na ait resimler. O anlamda da çok şanslıyız kendimizi de çok mutlu ve gururlu hissediyoruz' dedi.

"PANDEMİ SANATTA FARKLI BİR DÖNEM BAŞLATTI"

İKÜ Sanat Galerisi'ni sağlık koşulları nedeniyle bir süre kapattıklarını anlatan Doç. Reyhan Uludağ, 'Bu süreçte sanatseverlerle resimleri buluşturamadık. Diğer sanat galerileri bizim yaptığımız gibi yapmak zorunda kaldı. Ama randevu usulüyle çalışan birçok galerinin izleyiciye ulaştığını gördüm. Pandemi sanatta farklı bir dönem başlattı. Bu dönemde online sergiler çok aktif olmaya başladı. Ben de bir sanatçı olarak birçok online sergide yer aldım. Bu uluslararası çalışmalar üretmemize katkı sağladı. Online sergilerle birlikte yurt dışındaki sergilere katılabildik. Belki Türk sanatçılarının yurt dışına açılması için bir fırsat oldu. Pandemi dönemi kültür sanat ile çok ilgisi olmayan kişileri sanatla tanıştırdı. Çünkü sanat terapisi bu dönemde birçok kişinin faydasını gördüğü bir alan oldu' değerlendirmesinde bulundu.

"SANATSEVERLER RANDEVU ALARAK SERGİYİ GEZEBİLİRLER"

Pandemi öncesinde her ay bir sergileri olduğunu hatırlatan Doç. Uludağ, "Böyle bir süreçten sonra bu galerinin boş olması, 6-7 ay boyunca etkinlik yapamaması, okula her geldiğimizde burayı boş görmek gerçekten bizi çok üzdü. O nedenle biz de artık bir şekilde pandemi şartları ile tedbirlerimizi alarak sergiyi açabileceğimizi düşündük. Artık İKÜ Sanat Galerisini boş görmek istemiyoruz. İzleyicilerimizi sanattan daha fazla uzak bırakmak istemedik. Sanatseverler randevu alarak sergiyi gezebilirler. Belli bir kontenjan sınırımız olacak. Biz de elimizden geldiğince buradaki tedbirlerimizi alacağız. Bu anlamda içleri rahat olabilir? ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı
İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Pandemi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat İSTANBUL-Pandemi nedeniyle ara verilmişti; 'Kağıttan İşler' sergisi kapılarını açtı - Son Dakika


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