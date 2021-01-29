Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler - Son Dakika
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Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler

29.01.2021 08:54
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler

MARDİN'in Midyat ilçesi Sivrice köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları fidanları bir süredir gidemedikleri okullarının bahçesine dikti.

MARDİN'in Midyat ilçesi Sivrice köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları fidanları bir süredir gidemedikleri okullarının bahçesine dikti. Öğrencilerden Ceren Acar, pandemi nedeniyle okullarından uzak kaldıklarını belirterek, "Okulumuzu güzelleştirmek istedik. Harçlıklarımızla satın aldığımız gül fidanlarını okulumuzun bahçesine diktik" dedi.

Midyat'taki Sivrice Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğrencileri, 'Bir Fidanın Olsun' projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla fidanlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen öğrenciler, düzenlenen etkinlikle fidanları, bir süredir uzak kaldıkları eğitim yuvalarının bahçesine dikti. Okul Müdürü Mikail Ayaz'ın da eşlik ettiği fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, okulun bahçesindeki yaşam alanında kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara gül, zeytin ve çamdan oluşan 100 fidanı toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Mikail Ayaz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizin kendi aralarında fikir olarak ortaya çıkardığı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bize böyle bir projeleri olduğunu söylediler. Bu salgın döneminde okuldan uzak kalmanın ve dışarı da çıkamamanın, bir iş yapamamanın oluşturduğu boşlukla okullarını gül bahçesine çevirmek istediler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık, çok mutlu olduk" diye konuştu. 'OKULUMUZU GÜZELLEŞTİRMEK İSTEDİK'Okul öğrencisi Ceren Acar, pandemi nedeniyle uzun süredir okullarından ayrı kaldıklarını belirterek, "Okulumuzu güzelleştirmek istedik. Harçlıklarımızla aldığımız gül fidanlarını okulumuzun bahçesine diktik. Arkadaşlarımızdan burs alanlar ya da babasından harçlık alanlarla paralarımızı topladık. Sonra gül satın aldık ve okulumuza dikmeye karar verdik" dedi.Rojda Acar da okulunu çok özlediğini anlatarak, "Güzel anımız olsun, diye okulun her yerine gül dikmeye karar verdik. Gelecek için iyi bir şey. Eğer ağaçlar olmasaydı oksijen olmazdı. Okulumuz güzel olsun, diye arkadaşlarımızla hep beraber yaptık bu etkinliği" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
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Kaynak: DHA

Koronavirüs, okul müdürü, Midyat, Güncel, Son Dakika

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