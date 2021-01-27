"Pandemi nedeniyle ertelemeyin" Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor - Son Dakika

"Pandemi nedeniyle ertelemeyin" Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

27.01.2021 09:34

"Pandemi nedeniyle ertelemeyin" Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanseri her yıl binlerce kadını etkilerken, tedavide erken tanı ise hayat kurtarıyor.

"Pandemi nedeniyle ertelemeyin" Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

İSTANBUL - Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanseri her yıl binlerce kadını etkilerken, tedavide erken tanı ise hayat kurtarıyor. Konuya ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Kale, "Kadınlardan, pandemi nedeniyle bu hastalık ile alakalı kontrollerini ve tedavilerini aksatmamasını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Kale, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla serviks (rahim ağzı) kanseri hakkında uyarılarda bulundu. Kale, "Ocak ayı (serviks) kanseri ya da daha Türkçe ifadeyle rahim kanseri ayı. Bu dönemde bayanlardan özellikle bu konudaki tedavilerini ve bu hastalıkla ilgili takiplerini aksatmamalarını istiyoruz" sözlerini kullandı.

"Kanamalı durumlarda bir an önce hastaneye başvurulmalı"

Pandemi süreci nedeniyle hastaneye gelmekten çekinen vatandaşlar olduğunu belirten Prof. Dr. Kale, "Bu aslında doğru bir uygulama değil. Çünkü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Şehir Hastanesi'nde tüm pandemi tedbirlerinin alınmasıyla birlikte pandeminin başından beri tüm ameliyatlar güvenli bir şekilde tüm tedbirler alarak yapılıyor" dedi.

Kanser hastalarının ameliyat süreçlerini uzatmaları sonucu durumun daha tehlikeli noktalara ulaşabileceğini aktaran Prof. Dr. Kale," Mesela rahim kanseri olan ya da rahim ağzı kanseri olan bir hasta Covid nedeniyle hastaneye gelmezse o süreçte hastalık daha ileri bir boyuta taşınacak belki de cerrahi müdahale süresini dahi aşmış olacak. Onun için hastalarımız, herhangi bir şüphede, vajinal kanama veya anormal kanamalı durumlarda bir an önce hastaneye başvurup erken tanı ve tedavi olursa bu hastalarımız belki çok uzun süre yaşamış olacak.

"Sağlığınızı lütfen ertelemeyin"

Erken tanının hayat kurtaracağını vurgulayan Prof. Dr. Kale, "Kanser olmayan hastalarımızdan, kanaması olan kişiler eğer erken dönemde başvurursa, bu hastalarımıza daha sınırdayken henüz yakalanmadan önce erken dönemde müdahale edip onları bir an önce sağlığına kavuştururuz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlığınızı lütfen ertelemeyin. En ufak hastalık belirtisinde bir sağlık kuruluşuna başvurun. Başhekimimiz Profesör Doktor Recep Demirhan'ın başkanlığında ve başhekimliğinde biz sağlık ordusu olarak 7/24 tüm halkımıza hizmet etmekten dolayı onur duyarız. Tüm halkımızı en ufak bir sıkıntıda Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne bekliyoruz" sözlerini kullandı.

"Hocalarımız her konuda çok dikkatli davrandılar""

Rahim ağzı ameliyatı sonrası konuşan hastalardan Emine Abdioğlu, "Ameliyat çok güzel geçti. Gayet de başarılıydı. Kimse korkmasın, hocalarımız çok ilgiliydiler. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" diye konuşurken tedavisi tamamlanan bir diğer hasta olan Gökçen Kalender ise, "Ameliyatım iyi geçti. Şu an daha iyiyim. Pandemi nedeniyle açıkçası ameliyat konusunda çekiniyorduk. Hocalarımız her konuda çok dikkatli davrandılar. Memnun kaldık" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ertelemeyin Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
Pandemi nedeniyle ertelemeyin Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
Pandemi nedeniyle ertelemeyin Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
Pandemi nedeniyle ertelemeyin Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Şehir Hastanesi, Lütfi Kırdar, Kanser, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemi nedeniyle ertelemeyin' Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kullanmaya kıyamazsın! 12 bin 950 liralık çöp kutusu görenleri hayrete düşürdü Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti         
10:27
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu         
10:05
Biden'dan Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti         
09:53
Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi         
09:43
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor         
09:09
Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı         
09:06
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti         
23:48
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 10:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemi nedeniyle ertelemeyin" Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei