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Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu - Son Dakika

Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

20.09.2021 10:32

Merakla beklenen ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü The Crown dizisi birçok dalda ödül alarak törene damga vurdu.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.

THE CROWN GECEYE DAMGA VURDU

Dünyaca ünlü The Crown dizisi, en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak ödül törenine adını yazdırdı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKTI

Her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı.

İşte gecede ödül alanlar...

EN İYİ DİZİ-DRAMA

The Crown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ DİZİ - KOMEDİ

Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Queen's Gambit

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ SENARYO - DRAMA

Peter Morgan - The Crown, "War"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YÖNETMEN - DRAMA

Jessica Hobbs - The Crown "War"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

Olivia Colman

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA

Josh O'Connor

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - DRAMA

Gillian Anderson - The Crown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - DRAMA

Tobias Menzies - The Crown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Jean Smart – Hacks

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Jason Sudeikis – Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Hannah Waddingham - Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Brett Goldstein - Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Kate Winslet

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Ewan McGregor

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Evan Peters – Mare of Easttown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YÖNETMEN - MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

The Queen's Gambit – Scott Frank

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ YÖNETMEN - KOMEDİ

Hacks - Lucia Aniello, "There Is No Line"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ SENARYO - KOMEDİ

Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ SENARYO - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

I May Destroy You – Michaela Coel

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI

RuPaul's Drag Race

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu
Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

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Son Dakika Magazin Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu - Son Dakika
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