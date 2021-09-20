ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.
Dünyaca ünlü The Crown dizisi, en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak ödül törenine adını yazdırdı.
Her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı.
The Crown
Ted Lasso
The Queen's Gambit
Peter Morgan - The Crown, "War"
Jessica Hobbs - The Crown "War"
Olivia Colman
Josh O'Connor
Gillian Anderson - The Crown
Tobias Menzies - The Crown
Jean Smart – Hacks
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Hannah Waddingham - Ted Lasso
Brett Goldstein - Ted Lasso
Kate Winslet
Ewan McGregor
Julianne Nicholson – Mare Of Easttown
Evan Peters – Mare of Easttown
The Queen's Gambit – Scott Frank
Hacks - Lucia Aniello, "There Is No Line"
Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line"
I May Destroy You – Michaela Coel
RuPaul's Drag Race
Son Dakika › Magazin › Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu - Son Dakika Magazin