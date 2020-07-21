Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı - Son Dakika

Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı

Vatandaşlar koronavirüse karşı eve teslim kurban hizmetine yöneldi.

Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı, System.String[]

Vatandaşlar koronavirüse karşı eve teslim kurban hizmetine yöneldi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler Kurban Bayramı kapsamında genişletildi. Özellikle her yıl kurban kesim noktalarında oluşan yığılma ve kalabalığa karşı uzmanlar uyarırken, riski ortadan kaldırmak isteyen vatandaşlar İslami usullere uygun eve teslim kurban hizmetine yoğun ilgi gösteriyor.

Kovid-19 salgınının gölgesinde ikinci bayrama yaklaşılırken, Kurban Bayramı'nda virüsün yayılımını engellemek için önlemler alınıyor. Hayvan pazarları ve kurban kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluklar bulaş riskini artırırken, uzmanlar özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kurban kesim alanlarına randevu ile vatandaşların alınması, kurban kesiminde görev alanların maske ve siperlikle çalışması, etlerin hijyenik şekilde paketlenmesi konusunda uyarılar da yapılıyor. Salgından korunmak isteyen vatandaşlar ise kurban ibadetini temassız bir şekilde gerçekleştirmek için 'eve teslim kurban' hizmetine rağbet gösteriyor.

Türkiye'nin önemli et ve et ürünleri üreticisi Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, 15 yıldan bu yana eve teslim kurban hizmeti verdiklerinin altını çizerek, "Özellikle bu bayram evlerinden ayrılmadan ve kimseye temas etmeden kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Talepler önceki yıllara göre ikiye katlandı" açıklamasında bulundu.

"Kurbanlar bayramın birinci günü kesilip üçüncü günü teslim ediliyor"

Eve teslim kurban hizmetinde sürecin nasıl işlediğine dair detayları paylaşan Uluçay, "Kurbanlık vasfını taşıyan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bu konudaki uzman ekibimiz tarafından tespit ve tedarik ediliyor. Kurbanlık hayvanları, bayramın 1. günü helal sertifikalı ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim belgesine sahip Afyonkarahisar'da bulunan tesislerimizde; veteriner hekim, gıda mühendisi ve noter gözetiminde kurban sahibinin adına vekaleten kesiyoruz. Etleri bir süre soğuk hava depolarında dinlendirdikten sonra büyükbaş kurban etlerini kemiksiz hale getirerek parçalara ayırıyoruz. Küçükbaş kurban etlerini ise kemikli olarak parçalara ayırıyoruz. Parçalara ayrılan kurban etlerinizi özel ambalaj ve koliler ile paketliyoruz. Kurban etlerini bayramın 3. günü soğutuculu, kapalı araçlarla soğuk zinciri bozmadan evlere teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İslami usullere uygun kesimden sonra yapılacak işlemler de çok önemlidir"

Kurban ibadetinde birçok hassasiyetin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Uluçay, "Sadece İslami usullere uygun kesim demek diğer hususların göz ardı edilmesine yol açabiliyor. Ancak kurban ibadetinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için diğer bazı hususlara da riayet edilmesi gerekiyor. Bizim hizmetimizde hissedarlara ulaştırılan etler bizzat kişi adına kesilen kurbana ait olup diğer kurbanlarla karıştırılmıyor. Kurban ibadetinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için tüm konulara maksimum hassasiyetle yaklaşıyoruz" dedi.

15 yılda 21 binden fazla kurban evlere teslim edildi

Uluçay, her yıl eve teslim kurban hizmetimizle ilgili daha fazla talep aldıklarını söyleyerek, "Özellikle bu yıl evlerinden ayrılmadan ve kimseye temas etmeden kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Şu an için yalnızca İstanbul ve Afyonkarahisar'da hizmet veriyor olsak da önümüzdeki yıllarda farklı şehirlerde de bu hizmeti vermek için planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, İstanbul, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı - Son Dakika Ekonomi
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