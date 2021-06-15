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Pandemi nedeniyle İzel de ekonomik sorunlar yaşamaya başladı: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı - Son Dakika

Pandemi nedeniyle İzel de ekonomik sorunlar yaşamaya başladı: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı

15.06.2021 09:27

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir konser veremeyen ünlü şarkıcı İzel, ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Arabasını sattığı belirten ünlü şarkıcı, geçinebilmek için kredi çektiğini de belirtti. İzel, "2 aylık param kaldı sonra ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İzel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D Pazar'dan Asiye Acar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağır bir hastalık dönemi geçiren ünlü şarkıcı, zor günleri geride bıraktığından bahsederken koronavirüs salgınından dolayı yaşadığı ekonomik sıkıntıları da anlattı.

"ÇOK AĞRILI VE SANCILI BİR DÖNEM GEÇİRDİM"

Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden İzel, şunları söyledi: "6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım. Bir operasyon geçirdim, çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı. Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'hadi' dedim. 'Artık çıkıyorum sokağa' bir anda başımıza korona geldi."

"KANSER DEĞİLİM"

"Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş 'İzel kanser mi oldu' diye... Annem de rahatsız bu soru onu iyice kötüleşti. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. 'İzel sen kansersin bize yalan söylüyorsun' demeye başladı.

Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim! Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil."

Ünlü şarkıcı İzel, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Aramı sattım, iki aylık param kaldı

"BANA PEDOFİLİ DİYEN BİRİNİ MAHKEMEYE VERDİM"

Verdiği bir röportajda kendisinden en fazla 10 yaş küçük birisiyle birlikte olabileceğini söylediği için tepki çeken İzel, "'Genç sevgili' sözlerim çok tepki çekti. Çok güzel bir röportaj yaptık röportaj sonunda muhabir arkadaşım dedi ki 'Bundan sonra nasıl erkeklerle görüşeceksin?' Ben de 'muhtemelen benden biraz küçük olur, 5-6 yaş mantık çerçevesinde, benim limitim 10' dedim. Sonra çok tepki geldi.

O zaman biraz üzülmüştüm çünkü çok ağır tepkiler geldi. Önce 'sen kendine bak, anneanneme dönmüşsün' falan dediler. Yani orada hakaret ettiğini zannediyor. Ama insanın anneannesi çok tatlıdır, kendi anneanne neden hakaret ediyorsun. Birisi çok ağır laf etmişti onu mahkemeye verdim. 'Pedofili' demişti bana… Anlamını bilmiyor.." dedi.

Ünlü şarkıcı İzel, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Aramı sattım, iki aylık param kaldı

"2 AYLIK PARAM KALDI"

Koronavirüs salgınından dolayı mekanlara kısıtlama gelmesi ve konserlerin iptal olmasıyla zor günler geçiren şarkıcı, "Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti. Arabamı sattım. Ufak bir miktarda kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Mutluluğun formülü bence ahlak, vicdan, adalet ve aşk" ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle İzel de ekonomik sorunlar yaşamaya başladı: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı

Koronavirüs, Kanser, Kredi, İzel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pandemi nedeniyle İzel de ekonomik sorunlar yaşamaya başladı: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı - Son Dakika Magazin


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