PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika

PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

14.04.2021 08:54

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı.

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı. Ancak kapalı olmasına rağmen türbe önü ziyaretçi akınına uğradı. Kapalı olmasının kendilerine engel olmadığını söyleyen vatandaşlar, dualarını edip birbirlerine sirke ve şeker dağıttı.

Her yıl kalabalık manzaralara sahne olan Fatih ilçesindeki Oruç Baba Türbesi, belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Türbenin girişlerine demir bariyerler konuldu. Buna rağmen türbeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapı önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kapı önünde Kuran-ı Kerim okurken, bazıları ise türbenin demirlerine bez bağladı. Dualarını eden vatandaşlar birbirlerine sirke ve şeker dağıttı. Bu yıl gelen herkesin ortak dileği ise sağlık oldu.

HERKESİN DİLEĞİ SAĞLIK

Türbenin kapalı olduğunu bilmediğini söyleyen Meryem Serindereli, 'Heyecanla geldik ama bu yıl kapalıydı. Bilmiyorduk kapalı olduğunu. Ramazanın ilk günü diye geldik. Kapalı olması fark etmez. Yine duamızı ettik. Dileğimizi tuttuk. Sağlık diledim. Bu hastalıkları Rabbim durdursun diye dua ettim dedi.

Çiçek Çelik ise, 'Pandemi, hastalık, sağlık, mutlu huzurlu bir süreç diledim. Evlatlarımızla sağlıkla geçsin diye dua ettim diye konuştu. Gelen herkese sirke dağıtan Mesude Ertuğrul, 'Sağlık diledik ne dileyelim başka. Baksanıza sağlığımız günden güne kötüye gidiyor. Allah inşallah tez zamanda kurtarsın bizi. Kapalı olsun burası fark etmez. Allah kabul eder. Sonuçta içine girmek önemli değil dedi.

PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Fatih Belediyesi, Pandemi, Fatih, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayern'i eleyen PSG'nin yıldızı Neymar, maçın ardından yaptığı 'Cinsiyetçi' yakıştırmayla ortalığı karıştırdı Bayern'i eleyen PSG'nin yıldızı Neymar, maçın ardından yaptığı 'Cinsiyetçi' yakıştırmayla ortalığı karıştırdı Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var

Son Dakika Haberleri
09:43 Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak
09:36 Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı
09:31 Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak         
09:44
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı         
09:15
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı         
08:56
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı         
04:42
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım         
23:04
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 09:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei