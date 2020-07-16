Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı "tokalaşma çubuğu"yla yapılacak - Son Dakika

Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı "tokalaşma çubuğu"yla yapılacak

Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tokalaşma çubuğu" ile yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tokalaşma çubuğu" ile yapılacak.

İspanya'da şampiyonluk ipini Real Madrid göğüsledi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar indirildi.

Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alanda alıcısını bekleyecek. Küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıklar çadırlara konulmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirecek, satış ve kesim alanında her gün rutin ilaçlama yapacak.

Pandemi dolayısıyla kurban çadırları ikişer metre mesafelerle kurulurken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı, çadırların altında 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.

Vatandaşların kurulacak bariyerlerden sırayla girecekleri alanda, hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelenlere ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşi ölçülecek, dezenfektan verilecek.

Alanda 7/24 sağlık personeli görev yapacak. Kurbanını kesmek için gelen vatandaşlar verilen kesim fişlerinin üzerindeki saatlere göre içeri alınacak. Ortalama bir büyükbaş hayvanın 6 dakika içinde pazardan çıkarılması planlanıyor.

Bu yıl salgın nedeniyle kurban pazarlıkları, "tokalaşma çubuğu" adını verilen, ucuna manken eli monte edilmiş çubuklarla yapılacak.

"Küpesiz hayvanı kesinlikle almasınlar"

Açıklamada görüşüne yer verilen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Ümit Bardakcı, kurbanlık hayvanların evrak kontrolü ve dış muayenesini yaptıklarını anlattı.

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çeken Bardakcı, şunları kaydetti:

"Kurban alırken öncelikle hayvanın yaşı önemlidir. Sığırlarda 2 yaşını doldurmaları, yani kapak atmaları, süt dişinin çıkıp yerine kalıcı dişinin gelmesi gerek. Küçükbaşlarda ise bir yaşını doldurması gerekiyor. Koyunlarda da dinimize göre 6 aylık koyun eğer annesinin boyutuna geldiyse yani yapılıysa kurbana uygundur. Vatandaşların hayvanın duruşuna bakmaları, herhangi bir uzvunda eksiklik var mı, boynuzunda, gözünde veya bacaklarında kırıklık var mı, hayvanın tüy yapısı nasıl, parlak mı değil mi diye bunlara dikkat etmeleri gerekir. En önemlisi küpesi var mı diye kontrol etmeleri gerek. Küpesiz hayvanı kesinlikle almasınlar. Pasaportunu yetiştiriciden istesinler. Hayvanın yaşını bu şekilde öğrenip, geçmişinde hangi aşıların da yapıldığını inceleyebilirler."

Kastamonu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı 'tokalaşma çubuğu'yla yapılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 00:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı "tokalaşma çubuğu"yla yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]