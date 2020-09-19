Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği - Son Dakika

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği

Eğitimde Fırsat Eşitliği için "Elini Uzat" kampanyası

İSTANBUL - Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.

"Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" dijital destek kampanyası, 10. sınıf öğrencisinin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na gönderdiği "Merhaba başkan amca, 15 yaşında 10. sınıf öğrencisiyim. İki kardeşiz. Kardeşim de 8. sınıfa gidiyor. Uzaktan eğitim alabilmemiz için bilgisayara ihtiyacımız var" mesajı ile başladı. Eğitimde fırsat eşitliğinin tüm çocukların hakkı olduğu düşüncesini savunan Kadıköy Belediyesi, "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" isimli dijital destek kampanyasını hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla 8 Eylül'de başlatılan kampanyada, kullanılabilir durumda olan bilgisayarlar bağışlamak isteyen vatandaşlardan alınıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından bağışlanan bilgisayarların tamir edilmesi gerekiyorsa tamiri yapılıyor, formatlanıp eksik parçaları eklenerek bilgisayarlar teslim ediliyor. Bağışlanan bilgisayarlarda eski ya da yeni diye bir kriter aranmıyor, bilgisayarların çalışır ve sağlam durumda olup uzaktan eğitime elverişli olması gerekiyor.

"230 talepte bulunuldu"

Belediye bünyesindeki Halkla İlişkiler Saha Birimi tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde şimdiye kadar 45 bağışçı ile görüşme sağlandı. Bağışçıların 54'u bilgisayar desteği verdi. Bağışlanan bilgisayarların 38 tanesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından diğer bilgisayarların da kontrolleri yapılıyor. Bilgisayar desteğine ihtiyacı olan öğrencilerin listesi Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte hazırlanıyor. 230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da kampanya ile ilgili,"Şu anda uzaktan eğitim görülüyor bir çok komşumuzun evinde eski tip dediğimiz tüplü televizyonlar var ve bu imkandan, bu eğitimden yararlanamıyorlardı. ve çocuklar, evde bir bilgisayar var en iyi ihtimalle fakat iki üç tane öğrenci var. Hiçbiri yeterli sayıda gerçek anlamda eğitim alamıyorlardı. Bunu harekete geçiren güç de bir komşumuzun bana "Başkan amca" diye yazmış olduğu bir mesaj oldu. Onun üzerine biz kendi belediye imkanlarımızla komşularımızın ihtiyaçlarını giderdik. Ama baktık ki talep çok fazla olmaya başladı ve bunu Kadıköylü dostlarımızla, Kadıköylü komşularımızla dayanışarak bu süreci başlattık. Çok fazla talep var, bilgisayarlar da geliyor. Bu bilgisayarlar da ikinci el ağırlıklı olarak geliyor. Bunları kendi bilgi işlem müdürlüğümüzde içlerini temizliyoruz, formatlıyoruz ve öğrencilerin kullanabileceği programları yükleyip öğrencilerimize bu bilgisayarları götürüyoruz. Fakat gelen bilgisayar sayısından daha fazla ve özellikle Kadıköy dışından da talep gelmeye başladı. Bunu karşılamaya çalışıyoruz. Herkesin bu kampanyaya karınca kararınca katkıda bulunmasını istiyoruz. Evinde bilgisayar olmayan, ikinci el bilgisayar veremeyecek fakat kamera ve benzeri şeyler vardır boşta onları da bağışlayabilirler. Çünkü bilgisayarı olup kamerası olmayan öğrenciler var. Bilgisayar ve onunla ilgili bütün aksesuarları bağış olarak kabul ediyoruz" İfadelerinde bulundu.

Kampanya için bilgisayar bağışında bulunan bir vatandaş "Biz de evimizde ki bilgisayarı yenileme düşüncesindeydik, bu bilgisayarı da sizlere getirdik. İnşallah arkadaşlar hayırlarını görürler" dedi.

Kampanyadan yararlanan bir öğrenci "Neredeyse bütün sorunlarım çözüldü, hiçbir sıkıntım kalmadı. Bir çok öğrenci de yaşıyordu bu sıkıntıyı" dedi.

Belediye'nin bilgi işlem biriminde çalışmakta olan Fuat Aktaş "Bilgisayarları toplayan arkadaşlar bize teslim ettikten sonra teknik destek tarafında ilk başta bilgisayarların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra bize teslim edilen bilgisayarlara yeni işletim sistemlerini yükleyip öğrencilerin kullanabileceği programlarla kullanılabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Yani EBA TV'ye girdiği zaman kamerayı kullanabilmesi için, Microsoft Office uygulamalarını açabilmesi için kullanılabilir vaziyete getirerek, tekrar bilgisayarları bize getiren bilişimde ki arkadaşlara teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç sahiplerine ulaşıp evlerine kadar teslim ediyorlar" konuştu.