PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN ARANIN ARDINDAN ATLA TERAPİYE KALDIĞI YERDEN DEVAM - Son Dakika

TÜRKİYE Jokey Kulübü İzmir Hipodromu'nda bulunan Atla Terapi Merkezi, pandemi nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı. Engelli çocuklar ile ihtiyaç sahiplerinin psiko-sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağlamayı hedefleyen merkezde uzman fizyoterapistler eşliğinde özel seanslar uygulanıyor.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) İzmir Hipodromu bünyesinde faaliyet gösteren 'Atla Terapi Merkezi' pandemi nedeniyle ara verdiği programlarına yeniden başladı. Serebral palsi, otizm gibi fiziksel engeli olan çocukların yanı sıra, depresyon, şizofreni gibi zihinsel problemleri olan yetişkinlerin de tedavisinde destekleyici rol oynayan merkezde uzman fizyoterapistler eşliğinde özel seanslar uygulanıyor. Terapi merkezinde görevli Fizyoterapist Ayşe Akkuş, Bizler atları terapist olarak kullanarak atların fiziksel, duygusal ve duyusal özellikleri aracılığıyla engelli ve ihtiyaç sahibi tüm bireylere terapi hizmeti veriyoruz. Günlük yaşantımızda atları doğal ortamımızda sık görmüyoruz. Bizler öncelikle burada atları bireylere tanıştırıyoruz. Katılımcının ne yönde desteklenmesi gerektiğine dair bir ön değerlendirme yapıyoruz. Bu tespitlerin ardından atlarla bireyleri bir araya getiriyoruz dedi.

'YÜRÜYORMUŞ HİSSİNE KAPILIYORLAR'

Atların farklı etkileri olduğunu anlatan Akkuş, Bazı çocuklarımızda yürüme problemleri oluyor. Bu atlar özenle seçilmiş atlardır katılımcıların kendi yürüyormuş gibi bir hisse kapılmasını sağlarlar. Atların yürüyüş ritimleriyle insanların yürüyüş ritimleri aynıdır. At sayesinde kas kuvvetleri güçlenir. Atların vücut sıcaklığı insanların vücut sıcaklığından daha fazladır. Bu durum duyusal olarak destek sağlamaktadır. Tüylü bir hayvan olması da duygusal destek sağlamaktadır. Katılımcının yüksekte olması özgüvenlerini desteklemektedir. Oluşturulan salınım bireylerin anne karnındayken hissettikleri salınımın aynısıdır. Böylelikle anne karnı güven hissi oluşur. Atla terapinin hem fiziksel hem bilişsel yönden pek çok yararı bulunuyor. Atla terapiyi her yaş grubundan kişiler alabilir diye konuştu.

HAFTANIN 3 GÜNÜ 3 SEANS DÜZENLENİYOR

Pandemi nedeniyle pek çok önlemin alındığını ifade eden TJK İzmir Hipodromu Müdürü Cenk İşkara, 2020 yılında pandemi nedeniyle yarışlarımıza ara verildi. Daha sonra yarışlar yeniden başladı ancak seyirci alınmamıştı. 2021 Temmuz ayı itibariyle seyirci almaya başladık. Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı ile istişareli olarak gerekli bütün tedbirleri hipodrom içerisinde aldık. Pandemi nedeniyle halen faaliyete geçmeyen bazı bölümlerimiz var. Bunlardan biri tiyatro salonudur. Temmuz sonu itibariyle Atla Terapi Merkezi'ndeki faaliyetler ise başladı. Bu merkezde haftanın 3 günü 3 seans düzenleniyor. Atla terapiler ilk olarak 2015 yılında İstanbul'da başladı. Şu an 7 hipodromumuzda terapi hizmeti veriliyor. İzmir'de ilk faaliyete 2017 yılında başladık ifadelerini kullandı.

Terapi merkezinde tedavi gören 9 yaşındaki Kardelen'in annesi Meryem Karademir, Kızım Kardelen otizmli. Kardelen'i bu merkeze 2 yaşından beri getiriyorum. Bu fırsatı verenlerden Allah razı olsun. Burası Kardelen'e çok iyi geliyor. Kardelen hayvanlardan çok korkuyordu ama şimdi o korkusunu yendi dedi.