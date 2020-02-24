Pandemi nedir, koronavirüs pandemik hastalık ilan edilir mi? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Pandemi nedir, koronavirüs pandemik hastalık ilan edilir mi? - Son Dakika

Pandemi nedir, koronavirüs pandemik hastalık ilan edilir mi?

7 saat önce

Pandemi nedir?

Pandemi nedir, koronavirüs pandemik hastalık ilan edilir mi?, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs şu ana kadar 30'dan fazla ülkede görülürken, bu virüs kaynaklı hastalığın pandemiye dönüşmesinden endişe ediliyor.

Koronavirüsten kaynaklanan ve Covid-19 adı verilen rahatsızlık, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmış değil.

Ancak uzmanlar, virüsün mevcut hızıyla yayılması halinde, kısa bir süre içinde pandemi ilan edilebileceğini söylüyor.

Pandemi ne demek?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.





Pandemi nasıl ilan edilir?

Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi WHO tarafından yapılıyor.

Koronavirüs, WHO'nun pandemi tanımındaki aşamalardan sonuncusuna henüz geçmiş değil.

Koronavirüs, insanlar arasında yayılıyor ve Çin'in komşularının büyük bir bölümünde görülüyor.

Ancak pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor.

Pandemiye dönüşme ihtimali ne?

WHO'nun Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Çin dışındaki yayılma hızının halen "az ve yavaş" olduğunu söylüyor.

Çin'de 77 bin kişide görülen koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada da 30'da fazla ülkede 1200 koronavirüs vakası tespit edildi ve can kaybı da 20'yi aştı.

WHO, gelişmeleri yakından izlediğini ancak şu aşamada uluslararası ticaret ve seyahat üzerinde kısıtlayıcı etkiler yapacak önlemler almaktan kaçınmak istediğini söylüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:45 
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