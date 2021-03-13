'Pandemi obeziteyi artırdı, 20 binin üzerine obezite ameliyatı yapıldı' - Son Dakika

'Pandemi obeziteyi artırdı, 20 binin üzerine obezite ameliyatı yapıldı'

13.03.2021 09:20
'Pandemi obeziteyi artırdı, 20 binin üzerine obezite ameliyatı yapıldı', System.String[]

TÜRK Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, pandemi döneminde insanların eve kapanması ve hareketin azalması sonucu obezitenin ciddi oranda arttığını söyledi.

TÜRK Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, pandemi döneminde insanların eve kapanması ve hareketin azalması sonucu obezitenin ciddi oranda arttığını söyledi. Banlı, "Pandemi döneminde ilk 3-4 aylık süreçte obezite ameliyatları durmasına rağmen, haziran ayından itibaren 20 binin üzerinde obezite ameliyatı yapıldı. 2019 yılında yine bu sayı 20 ila 25 bin arasındaydı" dedi.

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde obezitenin arttığını söyledi. Banlı, "Pandemi dönemi zor bir dönemdi. İnsanların eve kapandığı ve hareketin azaldığı bir dönem oldu. Obezitede ciddi bir artış oldu. Herkesin kilosunda bir artış oldu. Obezite zaten ciddi bir sorundu. Pandemi de bu ciddi sorunu daha da artırdı. İnsanlar böylece daha fazla kilolara ulaşmış oldu" dedi.

'20 BİNİN ÜZERİNDE OBEZİTE AMELİYATI YAPILDI'Pandemi döneminde ilk 3-4 aylık süreçte obezite ameliyatlarının da durduğunu hatırlatan Banlı, "Haziran'dan sonra ise tekrar kontrollü bir şekilde obezite ameliyatlarına başladık. ve o günden de bugüne tüm tedbirleri alarak başarılı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Fakat 3-4 aylık ara bizde de oldu tabi. Ancak buna rağmen ülkemizde bu dönemde 20 binin üzerinde obezite ameliyatı yapıldı. 2019 yılında yine bu sayı 20 ila 25 bin arasındaydı. Yine eski rakamlara nazaran bu sende yüksek sayıda Türkiye'de obezite ameliyatı yapıldı. Pandemi bunu durduramadı. Çünkü obezite Türkiye'de de bütün dünyada da çok arttı. Doğal olarak ameliyat sayısı da buna paralel olarak artıyor" diye konuştu. 'YABANCI HASTA SAYISI ARTTI'Banlı, Türkiye'ye ameliyat olmaya yurt dışından da birçok insanın geldiğini gözlemlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önceleri sadece Türk vatandaşlarını ameliyat ediyorduk. Daha sonra bu Türk vatandaşlarının yakınları olan; Avrupa'da çalışan, dış ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarını ameliyat etmeye başladık. ve son dönemlerde giderek artan bir sayıda yabancı hastaları da ameliyat eder olduk. Balkan ülkelerinden ve özellikle de Avrupa vatandaşlarından bize ciddi bir şekilde hastalar müracaat ediyor. Ülkemizin her yerinde de bu ameliyatlar güvenle ve başarı ile yapılabiliyor. ve artık İngiliz, İtalyan, Alman, Hollandalı hastalarımız var. ve bu sayının da giderek artacağını düşünüyorum. Ülkemizdeki çok ciddi sağlık yatırımları, altyapısı ve donanımı çok iyi olan hastaneler, takip konusunda da çok tecrübeli hekimlerimiz var. Dolayısıyla dünya genelinde hastalar kendileri için durumu iyice araştırıp ülkemizin iyi olduğu konusunda ikna olup buraya gelip obezite ameliyatlarını oluyorlar."

'Pandemi obeziteyi artırdı, 20 binin üzerine obezite ameliyatı yapıldı'

Obezite, Haziran, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pandemi obeziteyi artırdı, 20 binin üzerine obezite ameliyatı yapıldı' - Son Dakika


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